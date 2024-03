Marcia della Pace: in 700 tra studenti, insegnanti e associazioni sfilano a Calolzio

Questa mattina si è svolta la 5^ edizione dell’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo

“Viva la pace, abbasso la guerra, solo bene in cielo e sulla terra”

CALOLZIOCORTE – In 700 tra bambini, ragazzi, insegnanti e associazioni hanno camminato questa mattina per le strade di Calolziocorte in occasione della Marcia della Pace dell’Istituto Comprensivo, un’attività prevista nel progetto “Scuole di pace… per la pace”, col patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Una grande adesione per la 5^ edizione della manifestazione che si è svolta all’insegna dello slogan: “Viva la pace, abbasso la guerra, solo bene in cielo e sulla terra”.

Ad aderire le tre classi della secondaria di Vercurago, la scuola dell’infanzia di Monte Marenzo, oltre alle tre scuole primarie di Foppenico, Sala e Pascolo, le quattro scuole dell’infanzia di Via Lavello, Pascolo, Sala e Foppenico. Con loro, le associazioni Artimedia, ANMIG, City Angels, Gruppi di Cammino, Piedibus, Volontari del Soccorso, Associazione Carabinieri in Pensione, Protezione Civile, CDD Rugiada e rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Calolzio.

Due i cortei che hanno sfilato per la città, uno in partenza da Pascolo e l’altro da Sala, tutti uniti per portare un messaggio di pace e di fratellanza.

“Apriamo bene il cuore, doniamo il nostro tempo e prendiamoci cura del nostro mondo, degli altri, vicini e lontani, e dell’ambiente. Così saremo piccoli, e grandi, costruttori di pace”. Questo il messaggio rivolto a tutti i partecipanti che si sono ritrovati al Lavello in zona monastero.

Dopo gli interventi, ci sono state le testimonianze e le riflessioni degli alunni più grandi, quindi i canti, mentre i più piccoli sono stati coinvolti in laboratori dal titolo ‘Lasciamo un segno’ durante i quali hanno realizzato 11 mandala della pace nel parco del Lavello, mentre il camminamento pedonale antistante i campi sportivi è stato colorato con gessetti e parole di pace.

Durante la giornata è stata sostituita la targa della pace con quella nuova in terracotta, realizzata artigianalmente dalle persone adulte con disabilità che frequentano il Servizio di Formazione all’Autonomia ‘Artimedia’ di Calolziocorte della Cooperativa sociale ‘La vecchia Quercia’.

In un periodo in cui la pace e la solidarietà sono più che mai importanti, eventi come la Marcia della Pace capace di riunire la comunità scolastica e il tessuto associativo del territorio intorno al messaggio di pace e fratellanza, offrono un’opportunità preziosa per promuovere valori di convivenza pacifica e rispetto reciproco, ispirando speranza e fiducia nel futuro.