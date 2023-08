Somasca, il calolziese padre Pierangelo Borali sarà il nuovo parroco

Nato e cresciuto a Foppenico, padre Borali è stato in India in missione

Prende il posto di padre Paolo Bruschi, a Somasca dall’ottobre 2021

VERCURAGO – Padre Pierangelo Borali sarà il nuovo parroco di Somasca, a Vercurago. Il sacerdote è stato nominato nei giorni scorsi dal Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi.

Padre Borali, che prende il posto di padre Paolo Bruschi a Somasca dall’ottobre di due anni fa, è nato e cresciuto nella frazione calolziese di Foppenico e per diversi anni è stato missionario in India, mentre il fratello padre Giovanni Borali è missionario in Indonesia.

Fuori dal santuario è stato affisso un cartello con l’annuncio: “Accogliamo con gioia e gratitudine Padre Pierangelo, affidandoci a lui come guida spirituale e sostenendolo con la nostra preghiera e la nostra collaborazione”.