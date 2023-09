Terno sulla ruota di Cagliari, vinti quasi 10mila euro a Vercurago

La Lombardia è stata la regione con più vincite in assoluto nelle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto

VERCURAGO – Sicuramente non si tratta di una vincita che cambia la vita ma, come si dice, a caval donato non si guarda in bocca… Il paese di Vercurago, nei giorni scorsi, è stato baciato dalla fortuna: grazie a un terno sulla ruota di Cagliari sono stati vinti 9.250 euro.

La Lombardia è stata la Regione con più vincite in assoluto nell’estrazione speciale del Lotto e 10eLotto di venerdì 8 settembre e in quella consueta del sabato. Al Lotto la vincita più alta è stata registrata a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia, grazie ad una giocata da 10 euro che ha permesso di centrare un terno da 23.750 euro sulla ruota Nazionale. A Bergamo sono stati vinti 10mila euro sulla ruota di Genova. A Monza, a fronte di una giocata da soli 4 euro, sono stati vinti 9.500 euro grazie ad un terno sulla ruota di Bari.

La vincita più importante al 10eLotto è stata registrata a Castel Mella, in provincia di Brescia, dove a fronte di una giocata da 9 euro sono stati vinti 7.500 euro. A Rho (MI) e San Giuliano Milanese (MI) sono state centrate due vincite da 5mila euro ciascuno.