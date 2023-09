Dolzago. Aumenta la mensa scolastica, il comune interviene per calmierare i costi

La gara per rinnovare il sevizio di refezione ha visto l’aggiudicazione del precedente concessionario

Il nuovo costo per ogni pasto/alunno residente è di 5 euro, a fronte dei 4,5 dello scorso anno

DOLZAGO – Con la conclusione dell’anno scolastico 2022/2023, alla luce delle criticità emerse nei due anni di servizio di refezione scolastica, l’amministrazione comunale di Dolzago, a seguito di diversi confronti con i genitori e la commissione mensa, ha deciso di procedere con gara per il rinnovo del servizio di refezione scolastica, che ha visto come esito l’aggiudicazione da parte del precedente concessionario.

A partire da venerdì 1 settembre sarà possibile procedere con l’iscrizione al servizio, seguendo la procedura pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Come gli scorsi anni, ci sarà una compartecipazione del Comune per calmierare i costi aggiornati del servizio.

I costi della mensa

Il nuovo costo per ogni pasto/alunno residente è di 5 euro, a fronte dei 4,5 dello scorso anno. Il costo sarebbe stato di 5,47, ma l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Lanfranchi è intervenuta per calmierare i costi. La quota che verrà stanziata è di 5.665,97 euro per l’anno scolastico entrante, e di 6.209,28 e 6.752,59 euro per i due anni scolastici successivi. Il numero dei pasti stimati sulle tre annualità è di 12.045, 13.200 e 14.355. L’aumento ci sarebbe stato anche senza l’effettuazione della gara, con il semplice rinnovo, ed è dovuto all’adeguamento dei costi del servizio. Per i non residenti il costo è di 5,47 euro.