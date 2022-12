Acquate. L’oratorio all’aria aperta e don Walter diventano un modello

Tra i 33mila preti diocesani, la Cei ha voluto accendere i riflettori sull’esperienza delle “Domeniche in montagna”

Il filmato che racconta dell’iniziativa lecchese è stato girato per la campagna di donazione #unitipossiamo

LECCO – Tra i 33mila preti diocesani la Conferenza Episcopale Italiana ha voluto segnalare in Lombardia, Don Walter Magnoni, parroco di San Giorgio di Acquate della Comunità Pastorale Beata Vergine di Lourdes di Lecco, impegnato a tracciare un cammino spirituale in un territorio da custodire.

#UNITIPOSSIAMO è l’hashtag della nuova campagna della Conferenza Episcopale Italiana che intende sensibilizzare i fedeli e si sofferma sul valore della donazione. I sacerdoti non sono i soli protagonisti, ma condividono questo ruolo con l’intera comunità.

“La campagna 2022 fa perno sulla comunità e sul suo valore nella società. Abbiamo pensato che fosse giusto ed efficace dare spazio e visibilità – spiega il responsabile del Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – non solo ai sacerdoti ma anche a quelle realtà che, grazie ai propri pastori, sono sempre più unite nei valori cristiani, e che senza il loro prezioso punto di riferimento non potrebbero sopravvivere. Lo spot ruota intorno al concetto dell’unione e degli obiettivi che si possono raggiungere insieme”.

Ideata e prodotta da Casta Diva Group la campagna della Conferenza Episcopale Italiana (www.unitineldono.it/unitipossiamo), on air da novembre, si snoda tra spot tv, radio, web, stampa e racconta, attraverso scorci di vita quotidiana, il ruolo chiave della “comunità”: dalle attività del doposcuola alle partite di calcio nell’oratorio, dall’impegno dei volontari a quello degli anziani, dall’assistenza all’ascolto dei più bisognosi. Comunità che sono vere e proprie protagoniste, motori delle numerose attività, coese intorno al proprio parroco, un amico cui rivolgersi nel momento del bisogno e con cui condividere i momenti importanti della propria vita.

E a tracciare nuove vie per crescere assieme come comunità ci pensa Don Walter Magnoni, parroco di Acquate a Lecco, che dal suo arrivo, nel settembre del 2021, ha coinvolto i parrocchiani in una camminata tra le bellezze del Creato presenti sul territorio, declinando l’iniziativa in una vera e propria esperienza sinodale. Per don Walter, originario di Abbiategrasso, comune di circa 30mila abitanti dell’area metropolitana di Milano, è una scelta di semplicità e di condivisione che fa seguito all’impegno decennale come direttore dell’Ufficio della Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi meneghina. Tuttora è docente a contratto all’Università Cattolica del Sacro Cuore dove s’interroga, a livello teorico e pratico, sul ruolo fondamentale della riflessione etica in rapporto all’economia. Un tema che certamente contiene anche il rispetto dell’ambiente nell’ottica dello sviluppo locale.

“Affascinato da questo luogo, tra lago e monti, ho voluto proporre un oratorio fatto all’aria aperta, tra le meraviglie che questi territori danno l’opportunità di vivere – spiega don Walter nel filmato ‘Le domeniche di Lecco: riscoprirsi famiglia sui sentieri di montagna’ – e così nasce la ‘domenica in montagna’ che una volta al mese permette a chi vuole, senza prenotazione, di venire a Messa già attrezzato e poi, conclusa la funzione, di procedere a piedi e compiere queste lunghe camminate”.

Una proposta sostenibile e a impatto zero, in quanto basata sulla cosiddetta mobilità dolce, che consente di coniugare la suggestione di una passeggiata e di meditare sulla cura della Casa Comune, così come predicato dalla Lettera Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco.

“Andiamo in un luogo accessibile a tutti, grandi e bambini – conclude don Walter – e lì leggiamo le beatitudini che sono la carta d’identità del cristiano”.