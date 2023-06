Al cantiere si procede spediti: la Piccola pronta a cambiare volto

I lavori negli ex magazzini, presto tinteggiature in giallo e gli interventi alla copertura

L’assessore Sacchi: “Un cantiere in cui si inizia a respirare il futuro di questa area”

LECCO – Le arrugginite serrande non ci sono più e un’aria di novità ha pervaso gli interni degli storici magazzini: è passato poco più di un mese dall’inizio dei lavori nell’area della Piccola e la riqualificazione degli ex magazzini sta procedendo spedita.

Un cambiamento che nelle prossime settimane sarà ben visibile a tutti, quando cominceranno le tinteggiature esterne e i vecchi stabili dell’ex scalo ferroviario si dipingeranno di giallo, come nei rendering del progetto pubblicati nei mesi scorsi.

L’impresa IMG che si è aggiudicata l’opera, con la supervisione dei progettisti Sergio Fumagalli e Piero Luconi, ha già proceduto a piccole demolizioni e alla pulizia dell’area. Dopo aver smantellato le clèr, poste sulle rampe laterali dei magazzini, ha rimosso anche la rete sul lato che affaccia al mercato cittadino, ha effettuato lo scrostamento dell’intonaco interno ed esterno.

Sono state predisposte intanto le campionature del materiale che dovrà visionare la Soprintendenza, le tegole della copertura e le gradazioni di colore da utilizzare. I prossimi passaggi saranno la stesura dell’intonaco di base e la rasatura, poi le operazioni di tinteggiatura.

Seguirà l’installazione dei ponteggi e quindi i lavori al tetto per poi passare ai lavori di impiantistica e di finitura degli interni. In tutto, l’impresa avrà altri circa 16 mesi per consegnare il cantiere. L’opera ha un costo complessivo di 4,3 milioni di euro, di cui 2,7 milioni finanziati tramite i contributi del Pnrr.

“Un cantiere in cui si inizia a respirare il futuro di questa area – commenta l’assessore Maria Sacchi, delegata ai Lavori Pubblici e alla Cura della Città – I lavori stanno procedendo bene e il parere della Soprintendenza sui materiali e colori darà poi il via alle lavorazioni di copertura essenziali per poi intervenire internamente”.

Piccola curiosità: durante i lavori, è stato rivenuta in una botola una vecchia pesa, testimonianza della storia passata degli edifici.