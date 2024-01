Al Fiocchi due nuovi laboratori all’avanguardia grazie al Pnrr

Un investimento complessivo di 100 mila euro per i settori elettrico-elettronico e meccanico industriale

I laboratori sono in fase di realizzazione

LECCO – Grazie a specifici fondi PNRR dedicati alle scuole, l’istituto Fiocchi sta realizzando due nuovi laboratori, del valore di circa 50 mila euro ciascuno: uno per il settore elettrico-elettronico e meccanico industriale.

Un investimento importante, complessivamente di 100 mila euro, per due settori che caratterizzano le aziende del territorio lecchese.

Dei circa 1100 studenti dell’istituto, quasi 300 sono iscritti a percorsi ad indirizzo elettrico-elettronico e altrettanti frequentano corsi meccanici: tante saranno quindi le classi che potranno beneficiare di questi due nuovi spazi, a partire dall’anno scolastico 2024/25.

Settore Elettronico-Elettronico-Automazione

In questi giorni è in fase di completamento il nuovo laboratorio di quadristica elettrica e automazione.

Questi quadri elettrici sono dotati di innovativi sistemi automatici di misura e di controllo, anche a distanza, tramite collegamenti internet.

Scopo di questo laboratorio è quello di preparare tecnici elettrico-elettronici “del futuro”, che sappiano sfruttare le potenzialità di internet e dell’informatica, per gestire nuove tipologie di impianti elettrici: oggigiorno è indispensabile monitorare in continuo lo stato di funzionamento di un impianto e intervenire da remoto per la sua gestione, anche in un’ottica di risparmio energetico.

Questi nuovi spazi potranno arricchire le programmazioni curricolari delle discipline di indirizzo dei percorsi IeFP operatore elettrico e IP Manutenzione e assistenza tecnica.

Settore Meccanico

Gli studenti del settore meccanico avranno a disposizione un nuovo laboratorio PC, costituito da 22 postazioni dotati software Siemens NX e Sinutrain, specifici per lo studio, il disegno e la realizzazione di componenti meccanici di precisione.

I nuovi PC potranno comunicare con le macchine a controllo numerico già presenti in istituto, andando a implementare la didattica del percorso IP Industria e Artigianato per il Made in Italy.

Senza nulla tralasciare delle precedenti conoscenze e metodologie operative, sarà possibile realizzare parti meccaniche in modalità completamente digitale: dal modello digitale si realizza un file che viene poi inviato alle macchine per la finalizzazione di prodotti meccanici finiti.