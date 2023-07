Al Politecnico torna l’esposizione dei Lego: 4mila metri quadri di costruzioni con i mattoncini

L’evento in programma il 29 e 30 luglio è organizzato da ItLUG

LECCO – ItLUG Italian LEGO®Users Group, con il patrocinio del Comune di Lecco e in

collaborazione con il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Univerlecco, propone la nuova edizione del tradizionale evento dedicato ai famosi mattoncini Lego.

La manifestazione si terrà nuovamente nella sede del Politecnico di Via Previati a Lecco il prossimo 29 e 30 luglio. Più di 4000 metri quadri dedicati all’esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini.

Sono 184 gli espositori, che provengono da tutta Italia e dall’estero (Danimarca, Canada, Germania, Lituania, Svizzera, Cina, Regno Unito, India e Francia) per presentare costruzioni dalle tematiche più disparate che mai: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora.

Oltre all’esposizione sono in programma: il concorso CreActive dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni, qui regolamento e form di iscrizione, il punto giochi Pick’N’Build per grandi e piccini, il montaggio mosaico con Fairy Bricks; LEGO® SERIOUS PLAY®. Per genitori e figli, qui dettaglio e form di iscrizione. E la realtà virtuale per esplorare un’ambientazione LEGO® in immersione totale.