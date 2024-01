Al Politecnico un ciclo di incontri sulla ‘Giustizia riparativa’

L’iniziativa promossa da Ambito Territoriale di Lecco, Tavolo Lecchese per la giustizia ristorativa e Ordine degli Avvocati di Lecco

Il primo appuntamento il 25 gennaio

LECCO – Un percorso sul tema della giustizia ristorativa “Giustizia riparativa: principi, valori, programmi” promosso da Ambito Territoriale di Lecco, Tavolo Lecchese per la giustizia ristorativa e Ordine degli Avvocati di Lecco.

L’incontro, il primo di una serie di tre, si terrà il 25 gennaio dalle 14.00 alle 17.00 a Lecco presso la sede del Politecnico.

Il titolo dell’incontro “Cos’è la Giustizia Riparativa (e cosa non è) – Cosa sono i programmi di Giustizia Riparativa” con relatrici: Bruna Dighera – L’Innominato, Tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa, Psicologa giuridica Maria Luisa Lo Gatto – Ex Magistrato; Maria Trimarchi – Dirigente Penitenziario, Ministero della Giustizia, Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Como.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto finanziato dal Regione Lombardia e da Cassa Ammende “Un futuro in Comune” di cui è capofila l’Ambito Territoriale di Lecco. I successivi incontri si terranno nelle seguenti date:

22 Febbraio: ore 14/17 -LA RIFORMA CARTABIA: cosa ci dice oggi la legge

4 aprile: ore 14/17 – LE ESPERIENZE DEL TERRITORIO

Nel volantino il link all’iscrizione