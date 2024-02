Al via gli abbattimenti al parco Eunice Kennedy Shriver, presto nuovi alberi

Nei giorni scorsi l’amministrazione aveva presentato il piano del verde urbano

Tra i vari interventi previsti in città, sono cominciati quelli nel parco sportivo vicino alla scuola Bertacchi

LECCO – Era stato presentato nei giorni scorsi il piano del verde urbano della città di Lecco con l’annuncio dell’abbattimento di una cinquantina di piante (perché morte, a rischio cedimento o infestanti) compensate da un centinaio di nuove piantumazioni. L’assessore Sacchi, nell’occasione, aveva sottolineato come ogni anno il saldo sia stato positivo sul fronte dei nuovi impianti e come l’amministrazione attuale abbia aumentato gli investimenti sul verde urbano.

E proprio in queste ore sono partiti gli abbattimenti di piante che si completeranno a marzo con il taglio di una cinquantina di alberi, diversi i motivi: non solo malattia ma anche perché infestanti o interferenti con muri di edifici. Tra i numerosi interventi previsti in città (vedi articolo) sono partiti i lavori nel parco sportivo Eunice Kennedy Shriver dove, nello specifico, ci sono stati abbattimenti di Ligustro (infestante) e siepe di alloro (interferente). Successivamente saranno messi a dimora 8 alberi di cui albero di giuda, tulipero, liquidambar, acero campestre, carpino bianco (in attesa riscontro condominio Monte Muggio) e cipressi.