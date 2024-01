Quasi cento nuovi alberi in città, ecco il piano del verde urbano

Verranno abbattute cinquanta alberi ma i nuovi impianti saranno quasi cento

L’assessore Sacchi: “Sul verde urbano investimenti importanti”

LECCO – Una cinquantina di piante da abbattere (perché morte, pericolanti o infestanti) e un centinaio di nuove piantumazioni: il Comune di Lecco ha presentato nella giornata di ieri, martedì, il Piano del Verde Urbano con gli interventi previsti dall’inizio dell’anno a primavera.

“Sono contenta perché dal mio insediamento e dopo aver capito come fosse gestito il verde ho chiesto di poter aver un agronomo come consulente del comune – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – da sei mesi circa sono soddisfatta di condividere con il dottor Giulio Fezzi gli interventi messi in campo in questi mesi sul patrimonio arboreo cittadino come potature, nuovi impianti e abbattimenti”.

“Dall’inizio del mandato – ha continuato l’assessore – ogni anno il saldo è sempre stato positivo come nuovi impianti, ma soprattutto esiste una gestione del verde che parte direttamente dall’amministrazione e non è direzionata dalle imprese esterne del verde. Questa Amministrazione investe sul verde urbano e le risorse in bilancio sono superiori rispetto al passato, perché non ci si limita a tagliare l’erba ma ad effettuare una vera gestione”.

L’assessore ha dato alcuni numeri: “Gli interventi presentati cubano come risorse per la manutenzione straordinaria del verde 174.000 euro, altri 160.000 sono destinati agli sfalci a bordo strada che effettuiamo tre volte l’anno”.

Tra gennaio e marzo saranno circa 50 gli alberi da abbattere: “Perdere un albero dispiace sempre – il commento dell’agronomo Giulio Fezzi – però in questi casi è necessario per evitare potenziali situazioni di pericolo. Molte delle piante che andremo ad eliminare sono malate o già morte, altre invece interferiscono con edifici presenti”.

A fronte degli abbattimenti il Comune prevede 92 nuove piantumazioni, in quasi tutti i rioni: “Sono state selezionate piante meno esposte a patologie e che diano ‘meno da fare’ e verranno messe a dimora in base alle caratteristiche degli spazi in modo da non diventare un problema in futuro, con la crescita”.

Nelle prossime settimane verranno effettuati anche circa 300 interventi di potatura, ha aggiunto Fezzi. “Ci piacerebbe incrementare le piantumazioni ornamentali anche se spesso siamo stati criticati per questo – ha concluso Sacchi – sono dell’idea che ci sia bisogno di bellezza”.

