Allerta gialla per rischio incendi: “Chiediamo di fare particolare attenzione”

Il Comune di Lecco ha rilanciato l’avviso emesso nelle scorso ore da Regione Lombardia

“Segnalare eventuali eventi significativi al numero verde 800.061.160”

LECCO – Il Comune di Lecco ha rilanciato l’avviso di allerta gialla per rischio di incendi boschivi emesso nelle scorso ore da Regione Lombardia: “Chiediamo di prestare particolare attenzione e di segnalare eventuali eventi significativi al numero verde 800.061.160“.

Le condizioni meteo-climatiche previste e l’umidità del combustibile vegetale determinano in queste ore un generale aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi: “Pur indicando un grado di pericolo al più medio (codice giallo), non si esclude la possibilità a livello locale del generarsi di incendi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta – hanno fatto sapere dalla regione -. Si segnala che il livello di pericolo medio è rappresentativo delle quote inferiori di fondovalle o fine al limite del bosco, mentre resta basso alle quote più elevate per via della maggior copertura nivale laddove presente”.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamenti sempre corretti “Informarsi costantemente sulle previsioni di rischio incendi boschivi utilizzando l’app AllertaLOM e avvisare le autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi. Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza: Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR AIB): 035.611009; Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160; Sale Operative Provinciali VVF: 115 o in alternativa il 112″.