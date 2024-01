Antincendio Rancio, prosegue la pulizia della pista tagliafuoco

26 i volontari al lavoro nella mattinata di domenica

Puliti un altro tratto della strada verso via Montebello e le reti paramassi

LECCO – Nuovo intervento di pulizia e manutenzione della pista tagliafuoco per la Squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. 26 volontari i volontari impegnati nella mattinata di ieri, domenica, per la pulizia e manutenzione di un nuovo tratto della strada, nella zona tra la teleferica e via Montebello.

L’obiettivo del gruppo guidato dal caposquadra Mario Fusi (che non ha perso occasione per ringraziare i suoi uomini), è quello di riuscire a terminare il tratto in questione nelle prossime due uscite in programma tra l’inverno e l’inizio della primavera. Nella mattinata di ieri, oltre a pulire la strada, sono state liberate anche le reti paramassi dalla vegetazione.