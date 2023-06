Area Logaglio ad Acquate, presentati i particolari dell’intervento edilizio

Prevista la realizzazione di due palazzine per un totale di 47 unità abitative

A carico dell’operatore saranno costruiti anche un parcheggio pubblico di una trentina di posti e una palestra per la scuola di Acquate

LECCO – E’ stato spiegato nel dettaglio, nella commissione consigliare svolta ieri, l’intervento di edilizia residenziale che riguarderà l’area Logaglio ad Acquate. Un intervento molto importante per il quartiere che prevede la realizzazione di due palazzine, di un parcheggio pubblico e di una palestra per la scuola elementare di Acquate. Un progetto di riqualificazione inserito nel Piano di Governo del Territorio sin dal 2014.

L’intervento edilizio

Nel concreto, come hanno illustrato l’assessore Giuseppe Rusconi e l’ingegner Alessandro Crippa, si tratta di un’area di circa 12.000 metri quadri dove verranno realizzate due palazzine (altezza massima di 14 metri): una sarà di 4 piani fuori terra e un piano interrato con 32 unità abitative per una superficie di circa 3.776 mq; l’altra sarà di 3 piani fuori terra più uno interrato con 15 unità abitative per una superficie di circa 1.759 mq. Quindi si tratta di 47 unità abitative in totale.

Un parcheggio e una palestra

L’entrata sarà da Corso Promessi Sposi, all’altezza di via Rovereto, nell’ambito della convenzione sarà realizzato un parcheggio pubblico di una trentina di posti a disposizione di tutti (valore circa 290.000 euro); mentre nel prato a destra della scuola primaria di Acquate, sempre a scomputo degli oneri urbanistici, sarà realizzata una palestra di circa 650 metri quadri e un valore di 1.350.000 euro. La palestra, inoltre, sarà provvista di spogliatoi maschili, femminili e insegnanti, di infermeria e di locali magazzino. Sarà a disposizione della scuola primaria Battisti e il comune deciderà in un secondo momento se aprirla anche alla cittadinanza in orari extra-scolastici.

Tempistiche e sicurezza

Per quanto riguarda le tempistiche, tecnicamente non c’è nessun obbligo se non la durata della convenzione che è di 10 anni. In concreto, durante la commissione, è stato rilevato come l’operatore stia già pubblicizzando la vendita degli appartamenti (residenza Leucum) perciò le tempistiche dovrebbero essere rapide. Sembrerebbe che l’intenzione sia di aprire il cantiere già al termine dell’estate e, per motivi tecnici relativi all’accesso dell’area, probabilmente si comincerà proprio dalla realizzazione della nuova palestra.

Durante la commissione rassicurazioni sono state fornite anche rispetto alla qualità del terreno su cui sorgeranno le abitazioni visto il tipo di attività che svolgeva l’ex ditta Logaglio: “Da parte dell’operatore, allegata alla convenzione, è già stata presentata un’indagine geologica sulla qualità dei terreni – ha sottolineato l’assessore Rusconi -. A livello di convenzione il comune ha previsto che questa indagine venga condivisa con Arpa in fase attuativa. Prima di iniziare a scavare e demolire Arpa dovrà validare questa indagine. Per quando riguarda la palestra, invece, non ci dovrebbero essere problemi perché è un’area sempre rimasta a prato dove non ci ha mai lavorato nessuno”.

Viabilità

In commissione il consigliere Alberto Anghileri ha posto l’attenzione sulla questione viabilità visto che l’entrata del complesso residenziale si trova su una curva. L’assessore Rusconi ha confermato che ci sarà attenzione sia sull’aspetto specifico che sulla questione parcheggi, che rappresentano uno spazio essenziale tanto più che lì accanto ci sono sia la sede del Cai Strada Storta che della Società Escursionisti Lecchesi. Le palazzine disporranno, comunque, di parcheggi privati di pertinenza secondo i parametri con le superfici abitabili come prevede la legge. I tecnici hanno confermato che, solitamente, si arriva ad avere più di un posto auto per unità abitativa. Infine è stato confermato che via Rovereto, nel tratto interessato dall’intervento, resterà pedonale.