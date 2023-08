Asst Lecco. Lavori nella sede di via Tubi, sospesi alcuni servizi

La sospensione avverrà dal 29 agosto al 4 settembre per interventi di manutenzione e riqualificazione

Riguarderà i servizi di scelta/revoca del medico e del pediatra di libera scelta; coordinamento Disabilità e Fragilità e NOA – Alcoldipendenza

LECCO – L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco rende noto che la sede territoriale di via Tubi a Lecco, per lavori di manutenzione e riqualificazione degli ambienti, sopraspenderà temporaneamente, dal 29 agosto al 4 settembre, i seguenti servizi:

Scelta/revoca del Medico di medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta

Coordinamento Disabilità e Fragilità

NOA – Alcoldipendenza

Per informazioni sarà possibile contattare la Direzione del Distretto di Lecco al numero 0341/253802. L’Asst di Lecco si scusa in anticipo per ogni eventuale disagio che la temporanea sospensione di questi servizi potrà causare.