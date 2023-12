Asst Lecco, Marco Trivelli nominato nuovo Direttore Generale

Il nuovo Dg arriva da Asst Brianza ed è stato anche direttore generale del Welfare

In Ats Brianza invece Michele Brait succede a Carmelo Scarcella

LECCO – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha nominato questa sera, nel corso della seduta di Giunta, i nuovi direttori generali che, a partire dal 1° gennaio 2024, dirigeranno le 8 Ats, le 26 Asst e i 5 Irccs della Lombardia e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU). Marco Trivelli sarà il nuovo Dg di Asst Lecco succedendo a Paolo Favini. Per quanto riguarda Ats Brianza, invece, il testimone del dottor Scarcella è Michele Brait.

Trivelli, attuale Dg dell’Asst di Vimercate, è stato direttore generale del Welfare di Regione Lombardia e con un’esperienza come direttore amministrativo dell’Ospedale Niguarda, del Sacco e degli Spedali Civili di Brescia.

“Come avevamo anticipato – dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – le nomine dei direttori generali sono state decise sulla base delle competenze. Evidenziamo con soddisfazione l’aumento di giovani e donne tra i nuovi nominati, che siamo certi sapranno dare nuova energia al sistema”.

“Il prossimo anno – sottolineano Fontana e Bertolaso – ci aspettano grandi sfide. Contiamo di dare una svolta decisiva per avviare un nuovo corso della sanità lombarda, dove tutti gli attori del sistema lavorino in rete, in forma coesa e solidale, soprattutto con chi ha più difficoltà. Vogliamo che ognuno si senta parte di un’unica struttura regionale in grado di garantire servizi e cure ai cittadini sempre più veloci e di qualità”.

“Ai nuovi nominati vanno i nostri migliori auguri per il lavoro che andranno a svolgere. Così come – concludono Fontana e Bertolaso – a chi andato in pensione o non è stato confermato va il nostro ringraziamento per il grande contributo concesso per mantenere alta la qualità delle cure offerte dal sistema sanitario lombardo”.

Al neoeletto direttore generale di Asst Lecco si è rivolto il Sottosegretario Mauro Piazza: “Esprimo enorme soddisfazione per la nomina di Marco Trivelli come Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco. Una persona che ha ricoperto incarichi di vertice all’interno del sistema sanitario regionale tra cui la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. Una persona che conosco da molti anni e con la quale ho avuto modo di collaborare. Sono certo che saprà fare il meglio e che svolgerà con passione e competenza questo prestigioso incarico per il Presidio Ospedaliero Manzoni di Lecco e Mandic di Merate nell’interesse della comunità. Un ringraziamento particolare a Paolo Favini e alla Direzione Strategica, Enrico Frisone, Maria Grazia Colombo, Vito Corrao per il lavoro di altissima qualità svolto in questi anni” ha concluso.