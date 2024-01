Attivato in via Nullo a Lecco il distributore sacchi per i rifiuti

Attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, si aggiunge a quello già funzionante in via Sora

Per usufruire del servizio gratuito bisogna utilizzare la tessera sanitaria

LECCO – È attivo da ieri, venerdì 12 gennaio, in via Nullo 2, nei pressi del parcheggio della società Canottieri, il nuovo distributore automatico di sacchi del Comune di Lecco. Le utenze domestiche hanno così a disposizione un nuovo punto di ritiro, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, che si aggiunge a quello già presente in via Sora e ai due ecosportelli di via Fratelli Bandiera 2 e piazza Diaz 1 (municipio).

I distributori erogano gratuitamente tutte le tipologie di sacchi per la raccolta differenziata: i sacchi rossi per l’indifferenziato, i sacchi azzurri per il conferimento di pannolini e ausiliari sanitari assorbenti (per le famiglie con figli minori di 3 anni a carico e per le utenze già abilitate), i sacchi biodegradabili compostabili per i rifiuti organici e i sacchi viola per la raccolta dei materiali riciclabili (plastiche, lattine e tetrapak).

Per ritirare le proprie forniture, è sufficiente utilizzare la carta regionale dei servizi (tessera sanitaria) di un qualsiasi componente del nucleo familiare, seguendo le istruzioni presenti sullo schermo touch-screen, disponibili anche in lingua inglese. Grazie alla grafica intuitiva e al sistema di istruzioni vocali integrato, l’utente viene guidato durante tutte le fasi di prelievo.

In questa fase, le utenze non domestiche dovranno continuare a rivolgersi agli ecosportelli, che rimangono disponibili anche per le nuove abilitazioni al ritiro dei sacchi azzurri domestici e per qualsiasi altro chiarimento. L’ecosportello di via f.lli Bandiera è aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e 14.00 dalle 17.00, il sabato dalle 8.30 alle 12.00. L’ecosportello di piazza Diaz (municipio) è aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30.