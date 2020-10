Auser Lecco, iniziato il servizio di ritiro e consegna del latte materno

Ieri mattina la prima consegna da Calolzio all’ospedale

Volontari Auser al lavoro grazie all’auto donata da Cancro Primo Aiuto

LECCO – Parte il viaggio per garantire il futuro dei più piccoli. Auser Lecco ha iniziato il servizio di ritiro a domicilio e consegna del latte donato dalle mamme al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Manzoni.

“Ieri mattina, grazie al veicolo donato da Cancro Primo Aiuto lo scorso settembre, i volontari Fabio Poncia e Alessandro Gandini, su indicazione dell’ospedale, sono stati a Calolziocorte per ritirare il latte donato da una mamma. I volontari Auser hanno portato con loro una speciale borsa termica e appositi contenitori, per prendere il latte e trasportarlo fino al Manzoni. Lì ad attenderli c’erano il primario Roberto Bellù e le sue collaboratrici”.

“Siamo molto contenti che l’iniziativa sia partita. E’ un servizio sociale fondamentale per i neonati pretermine più a rischio, che sul territorio era molto atteso – afferma il presidente di Auser Provinciale Lecco, Claudio Dossi – auspichiamo che tante altre mamme ora si rendano disponibili a donare”. Già in programma, la prossima settimana, il ritiro di altre donazioni di latte in tutto il territorio provinciale.