Auser Leucum: inaugurata la nuova auto. “Strumento di trasporto e di socialità”

Il presidente Claudio Dossi: “Grazie alla generosità degli imprenditori lecchesi”

LECCO – Presentata questa mattina la nuova auto per il trasporto delle persone anziane e dei disabili, donata dagli imprenditori lecchesi ad Auser Leucum associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e non solo.

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina, sabato, nella sede di via Corso Monte Santo nel rione di San Giovanni a Lecco. A fare gli onori di casa è stato il presidente Claudio Dossi, affiancato da Maria Grazia Mareghello.

Lo stesso Dossi ha esordito ringraziando “gli imprenditori della città di Lecco, che grazie alla loro generosità hanno consentito l’acquisto del nuovo mezzo”.

Mezzo che il presidente Dossi ha sottolineato: “non è solo uno strumento di accompagnamento, ma anche uno strumento di socialità, attraverso il quale rinnoviamo il forte impegno di solidarietà svolto dai tanti volontari e senza i quali la comunità sarebbe più povera”.

Auser Leucum nel 2022, nella sola città di Lecco, ha svolto 12.237 servizi di accompagnamento, macinando oltre 150mila chilometri grazie al lavoro di 450 volontari. “Numeri che dimostrano – ha proseguito Dossi – quanto bisogno ci sia di socialità affinché nessuno si senta abbandonato a se stesso. Ringraziamo tutti gli imprenditori che ci hanno sostenuto, ricordando che non si è trattato solo della trasmissione di danaro dalle loro tasche ad un’associazione di volontariato, ma si è trattato di un gesto nobile che porta con sé, al di là della pubblicità sull’auto, il supporto concreto alle persone che hanno bisogno”.

Ad intervenire per Asst Lecco è stato il Direttore Socio-Sanitario Dottor Enrico Frisone: “La fragilità e il bisogno degli anziani è in notevole aumento – ha ricordato – E’ evidente che i servizi di vicinanza come quello erogato da Auser sono il fulcro di quello che è poi la nostra collaborazione e la pianificazione dei nostri servizi sul territorio”.

Per il Comune di Lecco è intervenuto l’assessore ai Servizi Sociali Emanuele Manzoni: “Il welfare territoriale si costruisce a partire dalla relazione tra istituzioni e territorio e, nel caso del nuovo mezzo di Auser, anche dalla relazione col tessuto produttivo della città. Questa è una manifestazione tangibile di responsabilità sociale che dimostra come il mondo non finisce sul cancello della propria azienda ma va oltre e si concretizza nello sviluppo di sinergie volte a migliorare la vita delle persone che abitano la città di Lecco. Questo mezzo ha lo scopo di connettere e aiuta l’integrazione e la costruzione della Comunità che ha bisogno di legami, rapporti, dialogo”.

Il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli (PD) ha ringraziato Auser e le aziende che hanno permesso l’acquisto del nuovo mezzo, ricordando come sia importante anche il ruolo delle istituzioni: “E’ fondamentale la costruzione di un dialogo fra privato, privato sociale, associazioni di volontariato e istituzioni pubbliche. Proprio in questa direzione, Regione Lombardia investirà ancora molto, lavorando inoltre alla nascita di una Commissione ad hoc dedicata al sociale distinta dalla Commissione Sanità già esistente. Questo affinchè ci sia una presa diretta più forte sul territorio”.

Spazio quindi all’intervento di Pietro Gironi della Pmg Italia azienda incaricata alla raccolta degli sponsor per l’acquisto del mezzo alla quale sono seguite le testimonianze di Fabio Poncia volontario Auser e dalla signora Rita Cantu.

Quindi Auser Leucum ha voluto donare un attestato di ringraziamento agli sponsor. Presenti: Ercole Crippa dell’Hotel Griso, Gian Enrico Barlassina dell’agenzia Reale Mutua Assicurazioni, Paola Pirovano dell’azienda SoleVistaSport, Serafino Castelnuovo della Sei srl, Marco Negri della ditta Dinkle e un rappresentate della ditta Trattamenti Termici Bertoldini.

A Don Claudio Maggioni è stata affidata la benedizione non solo del mezzo ma ancor prima delle persone, sottolineando l’importanza della parola “Fratello” come recentemente ha fatto Papa Francesco per cui “la solidarietà tradotta in termini di fede si chiama fraternità”.