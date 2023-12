Auser premia i suoi volontari e traccia il bilancio di un 2023 impegnativo

70.108 ore di volontariato pari a un valore teorico monetario di 1.233.764 euro, +9% rispetto al 2022

“Serve costruire sistemi sociali integrati a favore dei fragili. Per farlo è necessario volontariato strutturato, competente, efficace”

LECCO – Un momento conviviale per celebrare insieme l’arrivo delle festività, omaggiare l’impegno volontari dell’associazione e fare il bilancio di un altro intenso anno di attività in favore degli anziani del territorio. Grande festa per Auser al ristorante Kalkerin di Garlate, alla presenza di molti rappresentanti delle istituzioni locali, Comuni, Regione, Ambiti, Distretti, Ats e Asst, e del mondo dell’associazionismo.

I volontari premiati

Premiati i volontari con maggiore anzianità, Virginia Rossi, Gasperino Sassetti e Mauro Polvara. Consegnati per mano di Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco, e di Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, i riconoscimenti a quattro caregiver della città di Lecco, ovvero Rina Corti, Gabriella Corti, Fedele Rusconi e Luigi Frigerio. Tutte persone che con il loro straordinario impegno hanno reso concreti i valori fondamentali di Auser: inclusione, prossimità, solidarietà e partecipazione.

I numeri del 2023 di Auser

La festa è stata occasione per Auser per fare il punto su quanto fatto 2023: 70.108 ore di volontariato pari a un valore teorico monetario di 1.233.764 euro, +9% rispetto al 2022, 40.832 servizi di trasporto sociale, 674.900 km percorsi a favore di 5650 utenti anziani verso i luoghi di cura e della quotidianità, e disabilità verso i centri a loro dedicati. Sono stati 6660 i pasti consegnati a domicilio. A questo si aggiunge la telefonia sociale verso 1200 anziani, pari a 30.000 telefonate, 620 in videochiamata, pari a 13.100 ore di volontariato. Da non dimenticare anche la tutela dei piccoli studenti: il servizio di attraversamento davanti alle scuole primarie di primo grado ha impiegato i nostri volontari per 464 servizi, pari a 5000 ore di volontariato. Il coro Auser con i suoi 20 volontari con il 2023 ha effettuato 41 esibizioni in Rsa, centri anziani e nelle piazze della comunità lecchese. Da evidenziare il progetto Musik-ieri, particolarmente impegnativo.

Le iniziative di Auser

Centinaia le iniziative realizzate dalle nostre sedi Auser di promozione sociale di Cernusco, Monte Marenzo, Olginate, Cassago e Progetto Essere. Importanti le azioni di accompagnamento al digitale, con corsi specifici rivolti gli anziani e i patrocini dei Comuni. 3000 le ore di volontariato con l’aiuto degli studenti delle scuole superiori. Il tema ambientale è al centro di un nuovo laboratorio che Auser ambiente intende ulteriormente rafforzare, rendendo gli anziani consapevoli degli effetti del cambiamento climatico e delle azioni necessarie per contrastarlo. Continua la produzione e la presentazione nei centri anziani di video pillole di salute, nel 2023 sono state 25 le iniziative. Decine gli eventi di sensibilizzazione portati avanti da Auser con il patrocinio dei comuni e degli ambiti territoriali sul tema delle truffe agli anziani, grazie al contributo delle forze dell’ordine.

Insomma, davvero tante attività

Nuova sede a Perledo e nuovi mezzi

Inaugurata una nuova sede a Perledo e cinque mezzi per servizi di accompagnamento di anziani e per persone disabili. Auser ha ricevuto anche il premio dalla fondazione “Costruiamo il futuro”. Importanti sono stati i nuovi progetti finanziati da Regione Lombardia e da Fondazione Comunitaria.

Il grazie del presidente Dossi

“Auser punta al cambiamento effettivo del welfare con uno sguardo verso le complessità, grazie anche alle tante collaborazioni con il pubblico, con le reti associative e con il privato – afferma il presidente di Auser provinciale Lecco, Claudio Dossi -. Serve costruire sistemi sociali integrati a favore dei fragili. Per farlo è necessario volontariato strutturato, competente, efficace. Per questo facciamo un appello a tutte le persone che intendono donare il loro tempo al prossimo di contattarci, perché ne abbiamo bisogno. Il mondo cambia e il volontariato deve partecipare all’innovazione sociale, dando risposte puntuali per costruire le basi di un futuro positivo. Dobbiamo muoverci tutti in questa direzione, consapevoli che solo insieme si può migliorare la nostra comunità. Un grande grazie va a tutti i volontari di Auser che sono il motore di tutte queste azioni insieme alle istituzioni pubbliche, alle fondazioni e al privato, che sentiamo al nostro fianco”.