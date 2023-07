Auto in contromano alla rotonda di via Marco d’Oggiono: segnaletica da perfezionare

L’intervento in consiglio comunale della consigliera Cesana

LECCO – C’è sicuramente un problema di segnaletica, da rivedere e perfezionare: per accedere al parcheggio di via Carlo Porta le auto che arrivano alla rotonda, incrocio fra via Marco d’Oggiono, viale Dante e via Digione, percorrono infatti alcuni metri in contromano, tagliando la strada agli altri automobilisti che giungono dalla zona della Piccola.

Una situazione pericolosa che si è presentata dopo la creazione della rotonda. La questione è stata sollevata, in occasione dell’ultimo consiglio comunale anche dalla consigliera all’opposizione Lorella Cesana, Lecco Merita di più e Lecco ideale: “C’è una segnaletica stradale assolutamente non adatta alla situazione attuale – ha detto -, abito lì, in dieci giorni mi è capitato tre volte di arrivare in auto e vedere gente in contromano, non va bene, non ci siamo”.

Per accedere in sicurezza al parcheggio gli automobilisti dovrebbero imboccare via Digione, girare alla rotonda della Piccola e tornare indietro.