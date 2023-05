Candidature per l’Organo di revisione dell’Agenzia Trasporto Pubblico Locale

Le candidature dovranno pervenire entro le 9.30 del prossimo 22 maggio

Le cariche dell’organo di revisione dell’Agenzia per il TPL, della durata di tre anni dall’elezione, sono in scadenza

LECCO – L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) del bacino di Como, Lecco e Varese è un ente pubblico, non economico, costituito per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale. Le cariche dell’organo di revisione dell’Agenzia per il TPL, della durata di tre anni dall’elezione, sono in scadenza, quindi devono essere designati nuovi rappresentanti per tali ruoli.

A questi incarichi si possono candidare i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti, come specificato negli avvisi pubblici. Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda, indirizzata al Sindaco, attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it entro le 9.30 del 22 maggio 2023. Alla domanda di candidatura per la posizione nel CdA, dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato e la dichiarazione di regolare iscrizione al Registro dei revisori legali/all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito del Comune di Lecco.