Cantonieri di Comunità: nuovi interventi per migliorare Lecco

Prosegue il lavoro delle squadre adibite all’ordine e al decoro nei quartieri

Rioni e angoli di Lecco rimessi a nuovo dai lavoratori

LECCO – Continua l’impegno dei Cantonieri di Comunità per rendere gradevoli e ordinati i quartieri. Gli interventi delle squadre adibite a prendersi cura del verde pubblico, della pulizia e della manutenzione dell’arredo urbano, dei parchi e degli spazi cittadini si sono concentrati nella città di Lecco.

Rioni e angoli hanno assunto un nuovo volto: si è conclusa la rigenerazione delle panchine e delle sedute sulla passeggiata pedonale tra i due ponti Azzone e Kennedy, la riverniciatura della ringhiera in Via Don Bosco alla fermata del bus a Rancio, il riordino del verde in Via Valle del Pieno al Caleotto, il trasloco di alcuni materiali dalla vecchia scuola di Bonacina al nuovo spazio al Labirinto e alla scuola Torri Tarelli di Chiuso.

Iniziati anche i lavori di riverniciatura di una porzione della ringhiera alla scuola Diaz di San Giovanni e quelli per l’applicazione di alcuni pannelli all’asilo nido di Pescarenico. Con le squadre dei Cantonieri di Artimedia è stato effettuato infine il riordino del verde e degli spazi a Laorca in piazza Sant’Antonio, parte di Via Campanella, Via Falck e Via Primo Maggio.