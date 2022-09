Nuovo incarico a Milano per il comandante provinciale Igor Infante

Al suo posto è in arrivo il tenente colonnello Alessio Carparelli

LECCO – Cambio al vertice del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecco: il tenente colonnello Igor Infante nei prossimi giorni saluterà la città lariana per assumere l’incarico di capoufficio comando e vicecomandante provinciale a Milano. Per Infante si tratta di un ritorno nel capoluogo regionale dove ha svolto servizio negli anni dell’Expo occupandosi dell’attività preventiva antiterrorismo e antimafia.

“Concludo questo periodo di tre anni in provincia di Lecco, iniziato nel settembre del 2019. A febbraio è iniziata l’emergenza Covid e con il lockdown ho potuto vivere il territorio in maniera più marginale di quanto avrei voluto. Ciò nondimeno durante quel periodo, il personale dell’Arma ha continuato a vivere vicino al cittadino”.

Infante ha ricordato la grande opera dei carabinieri durante l’emergenza sanitaria che hanno consegnato a domicilio oltre 700 computer agli studenti, in accordo con il provveditorato scolastico, “e questo ha consentito ad altrettanti giovani di accedere alla didattica a distanza. E’ stato possibile grazie alla capillarità dell’Arma sul territorio. E’ stato dato, inoltre, supporto alle farmacie per la mancanza di bombole di ossigeno ed è stato effettuato il servizio di scorta al trasporto dei vaccini”.

“Voglio ringraziare il personale delle compagnie di Merate e Lecco così come del comando provinciale per quello che è stato fatto, ogni giorno, con spirito di sacrificio – ha aggiunto Infante – Nel frattempo, la componente investigativa si è mossa senza risparmio di energie nel fornire alla prefettura elementi necessari per l’emanazione delle interdittive antimafia che sono state cospicue in in questi anni e anche durante il lockdown hanno consentito di prevenire le infiltrazioni mafiose, di cui sappiamo questo territorio non è esente. Un’attività investigativa che sono certo continuerà anche con il mio successore”.

Sarà il tenente colonnello Alessio Carparelli, attualmente capo ufficio operazioni della Legione Lombardia a Milano, il nuovo comandante provinciale. Il suo arrivo è atteso a giorni.

Martedì, il comandante uscente ha portato i suoi saluti al prefetto e al questore: “Siamo tutti una squadra che persegue lo stesso obiettivo: la sicurezza comune – ha aggiunto Infante – A Lecco ho trovato grande affiatamento e sono sicuro lo troverò, con modalità più ampie, anche nella piazza milanese”.