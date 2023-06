Codice della strada: pene più severe per alcol, droga e cellulare alla guida

Targa, assicurazione e casco obbligatori per monopattini. Per chi beve arriva l’alcolock

Ecco le novità sul provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri

LECCO – Conseguenze più severe per chi guida dopo aver bevuto alcol o assunto droghe, per chi utilizza il cellulare al volante, mentre per i monopattini saranno obbligatori targa, assicurazione e casco. Queste sono solo alcune delle novità che fanno parte del Disegno di legge (un testo di diciassette articoli) sul Codice della strada che è stato approvato ieri, 27 giugno, in Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti Matteo Salvini.

Sospensione patente per chi usa il telefono alla guida

Per chi utilizza il cellulare mentre è alla guida, se ha già meno di 20 punti residui sulla patente, è prevista la sospensione immediata. Si tratta della cosiddetta “sospensione breve”, che varia dai 7 ai 15 giorni a seconda dei punti residui. Un’altra norma prevede invece che i neopatentati per tre anni non possano guidare auto di grossa cilindrata. E se un minore guida dopo aver assunto alcol o droghe, non potrà prendere la patente fino a 24 anni.

Stretta su alcol e droga, arriva l’alcolock

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, chi è recidivo potrà mettersi alla guida solo se il livello di alcol nel sangue è pari a zero. Inoltre avrà l’obbligo di installare in auto l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avviamento dell’auto se il tasso è superiore. Per chi viene trovato positivo alle sostanze stupefacenti ci sarà la sospensione immediata della patente e la successiva revoca, col divieto di conseguirla per tre anni.

Targa e assicurazione obbligatoria per il monopattino

Il Disegno di legge introduce l’obbligo di targa e assicurazione per il monopattino, oltre all’estensione dell’obbligo di uso del casco a bordo dei monopattini a tutti i conducenti, (in precedenza era previsto solo per i minorenni). Vietata la circolazione contromano e multe da 200 a 800 euro per chi circola con i monopattini senza fari e indicatori di direzione. Introdotte multe anche per la sosta selvaggia e non si potrà più viaggiare sulle strade extraurbane (i monopattini in sharing si disattiveranno automaticamente).

Maxi multe per chi circola con la patente sospesa

Per chi guida con la patente sospesa sono previste multe da 2mila a 8mila euro, la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. Se il reato è reiterato si rischia anche la confisca dell’auto.

Nuove norme anche per le biciclette

Maggiori garanzie per i ciclisti, con la disciplina del sorpasso in sicurezza sia su strade urbane che extraurbane, prevedendo dove possibile almeno 1,5 metri di distanza nell’effettuare la manovra. Novità anche sulla disciplina delle zone a traffico limitato, che dovranno essere usate con il criterio del massimo buon senso, e maggiore chiarezza sugli autovelox: con successivo regolamento saranno uniformate le modalità di approvazione degli strumenti di rilevazione della velocità. Il decreto prevede anche safety car che in caso di incidente potranno rallentare il traffico e fare da deterrente per ulteriori incidenti. Più controlli e segnaletiche ai passaggi a livello.