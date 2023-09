Corso ‘contabilità-livello base’, lezioni al via il 26 settembre

Il corso è organizzato dal Cat Unione Lecco srl

Le lezioni si terranno presso la sede di Confcommercio Lecco in Piazza Garibaldi

LECCO – Fornire una adeguata preparazione teorica e pratica a quanti vogliono apprendere la materia, per potersi così destreggiare tra le principali tecniche contabili e migliorare le proprie nozioni di base in ambito fiscale, in modo da potere aumentare le proprie conoscenze ed acquisire maggiori opportunità nel mondo del lavoro.

E’ questo l’obiettivo del corso di “Contabilità – livello base”, organizzato dal Cat Unione Lecco srl, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Il percorso prenderà il via martedì 26 settembre. Le lezioni si terranno presso la sede di piazza Garibaldi 4 a Lecco dalle ore 18 alle ore 21 secondo il seguente calendario: 26 settembre, 3-10-17-24-31 ottobre, 7-14 novembre.

Durante il corso – rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo – verrà seguito il seguente programma: riconoscere e contabilizzare fatture di acquisto e di vendita; leggere e contabilizzare una busta paga; contabilizzare movimenti bancari e di prima nota; procedere alla liquidazione IVA e al relativo pagamento; essere in grado di assolvere alle incombenze fiscali quali il versamento delle ritenute; essere in grado di procedere alle scritture di chiusura e riapertura dei conti.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro lunedì 18 settembre) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.