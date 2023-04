Damiano Chiesa, soluzione trovata: un anno alla De Amicis poi nei ‘moduli’

Da settembre la scuola Damiano Chiesa sarà accolta alla De Amicis per lasciare spazio alla Casa della Comunità

L’anno scolastico successivo, entrambe saranno ospitate nei moduli prefabbricati. L’assessore Torri: “Cercheremo di ridurre i disagi. Con i lavori in programma, creeremo un polo scolastico d’eccellenza”

LECCO – Si avvicina il trasloco per gli alunni della scuola dell’Infanzia Damiano Chiesa di Lecco che dal prossimo anno dovranno lasciare la sede di via Ghislanzoni per fare spazio alla nuova Casa di Comunità che andrà ad insediarsi nei locali attualmente occupati dalla scuola.

Se il trasferimento era ormai cosa nota da tempo, restava la grande incognita della nuova sede e, dopo alcune interlocuzioni, l’amministrazione comunale ha trovato la soluzione: la Damiano Chiesa sarà accolta a settembre dalla vicina scuola elementare De Amicis per il prossimo anno scolastico ma dal successivo (2024-25) entrambi gli istituti saranno ospitati nei moduli prefabbricati installati alle spalle del Bertacchi.

La decisione è stata annunciata mercoledì ai genitori degli alunni dall’assessore all’Istruzione, Emanuele Torri: “La De Amicis aveva disponibilità di spazi nell’ala sinistra dell’edificio scolastico, oggi vuota perché negli anni sono venute meno le seconde sezioni. Il prossimo anno scolastico la Damiano Chiesa potrà trasferirsi in quegli spazi – spiega l’assessore – l’anno scolastico successivo, l’immobile sarà interessato da un importante intervento di riqualificazione, per questo sarà necessario spostare l’attività scolastica altrove”

I moduli prefabbricati sono una struttura moderna già inaugurata a suo tempo dal Liceo Manzoni in occasione dei lavori che hanno interessato l’istituto superiore, e il prossimo anno ospiteranno gli studenti della Carducci, anche in questo caso per il cantiere che sarà allestito nella sede scolastica.

Per gli alunni della Damiano Chiesa e della De Amicis, il trasloco nei ‘moduli’ non comporterà problemi all’attività scolastica, che potrà fruire di spazi anche migliori, ma la posizione esterna al quartiere impensierisce inevitabilmente le famiglie degli studenti:

“Ci siamo impegnati affinché ci siano meno disagi possibili – ha spiegato l’assessore – cercheremo di agevolare gli spostamenti. Stiamo pensando se possibile attivare una linea piedibus per quel tragitto oppure una navetta”.

In futuro la Damiano Chiesa dovrebbe trasferirsi definitivamente alla De Amicis, in una scuola rinnovata grazie ad un progetto da oltre 8 milioni di euro finanziato per 5 milioni con contributo regionale. Gli interventi prevedono la riqualificazione di spazi, arredi e attrezzature scolastiche (vedi articolo).

“Auspichiamo che questo disagio temporaneo venga compreso alla luce dell’obiettivo che vogliamo realizzare di un polo scolastico d’eccellenza per il centro città – aggiunge l’assessore Torri – un polo che, in continuità con il Politecnico e la riqualificazione della Piccola, possa creare una vera e propria cittadella dello studio”.