Design per tutti, all’OtoLab il secondo appuntamento dedicato alla moda

Incontro con Sofia Alemani il 21 novembre presso OtoLab

La stilista dialogherà con il presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecco Anselmi

LECCO – Prosegue il ciclo di lezioni gratuite di Design per Tutti, con il secondo appuntamento autunnale che, per l’occasione, cambia sede. L’evento del 21 novembre alle ore 18 non si terrà infatti negli spazi di LevelHUB, bensì sarà ospitato nella sede lecchese di Oto Lab. Un edificio ex industriale riqualificato in via Mazzucconi 12, sede di numerosi eventi.

Realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Lecco, la serata “Unlimited edition. Moda e architettura oltre i confini”, avrà come tema l’intersezione tra arte, architettura e moda. I partecipanti potranno ascoltare un’introduzione a cura di Sara Amato, laureata in comunicazione della moda e design, che attraverso illustri esempi traccerà le influenze tra ambiti apparentemente diversi e distanti come arte-architettura e moda-costume. A seguire, Enrico Minio Capucci, Presidente della Fondazione Roberto Capucci, sarà intervistato da Massimo Gianquitto, architetto e ceo di Level Office Landscape. Il focus saranno la vita e le opere dello stilista italiano, i cui abiti sono esposti nei principali musei del mondo. Infine, la stilista Sofia Alemani, visionaria designer-architetto originaria di Lecco che ha fondato il suo marchio dopo una carriera eclettica, che spazia tra l’arte, il design di interni e la scenografia, dialogherà con il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecco Anselmo Gallucci, per comprendere le sue diverse direzioni professionali, tutte legate a stretto filo all’ambito creativo. L’ingresso a “Unlimited edition. Moda e Architettura oltre i confini” è gratuito, previa registrazione inviando una mail a info@levelofficelandscape.com.

Fondazione Roberto Capucci

Costituita il 15 settembre 2005 con l’Associazione Civita, che opera nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano, la Fondazione ha come fine il conservare e promuovere la conoscenza dell’opera e del metodo di lavoro di Roberto Capucci. La Fondazione Roberto Capucci nasce con la volontà di rilanciare la tradizione italiana di ricercatezza, stile e passione per il bello, oltre che valorizzare l’iden- tità e gli antichi mestieri dell’alto artigianato, riconfermando il primato di qualità e l’importanza della spe- rimentazione nella moda. Attraverso la valorizzazione e la promozione del lavoro di Roberto Capucci, la Fondazione stimola la genesi di idee innovative, attraverso mostre ed eventi culturali.

via Achille Grandi n° 9 – 23900 Lecco – Tel. e Fax 0341/287130 – mail: segreteria@ordinearchitettilecco.it

Sofia Alemani

Sofia Alemani, designer e architetto, fonda il suo brand “Sofia Alemani Fashion Creative” nel 2009 dopo una carriera caratterizzata dall’eclettismo di esperienze professionali che spaziano dall’arte al design d’interni, dalla scenografia alla pittura, fino alla scultura. Fin dalle prime collezioni, presentate nel con- testo della fashion week di Milano, a Montecarlo e ad Alta Roma, il progetto moda di Sofia Alemani si

distingue per l’idea anticonformista: capi couture unici, ma accessibili e godibili anche di giorno.

Sara Amato

Laureata in Relazioni Pubbliche e Pubblicità allo IULM di Milano, Sara Amato ha una Laurea speciali- stica in Costume e Moda all’Università di Bologna con la tesi ‘Moda e Readymade’. Appassionata di arte, design e moda cerca sempre ispirazione dai suoi viaggi intorno al mondo. Ha vissuto a New York, in Australia e nelle Filippine prima di ritornare in Italia e assumere il ruolo di Responsabile comunica- zione, marketing e organizzazione eventi di Level Office Landscape.