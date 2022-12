Fumogeni e fuochi d’artificio nella notte, festa per la Calcio Lecco?

Fuochi d’artificio e fumogeni in serata sul piazzale della Basilica

Ricorreva il 110esimo compleanno di fondazione della Calcio Lecco

LECCO – Spettacolo pirotecnico fuori programma nella serata di ieri in centro Lecco: erano circa le 11.30 quando fumogeni e fuochi d’artificio sono stati scoppiati dal piazzale della Basilica di San Nicolò.

Un’iniziativa non ufficiale, messa in atto da alcuni tifosi blucelesti da quanto appreso, che sarebbe legata ai festeggiamenti per il 110 esimo di fondazione della Calcio Lecco.

La nascita della società calcistica cittadina risale precisamente al 22 dicembre del 1912 su idea di Vico Signorelli, consigliere di amministrazione della Canottieri.

Per celebrare questo anniversario, il Comune insieme alla Calcio Lecco e altre realtà associative aveva realizzato alcuni appuntamenti nei mesi scorsi.