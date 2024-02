Grandi eventi, Piazzale Cassin potrà ospitare fino a 5 mila persone

Predisposto dal Comune un piano Safety and Security per organizzare grandi eventi

L’assessore: “Per una Piccola sempre più attrattiva, anche per l’intrattenimento”

LECCO – Il Piazzale Cassin, nell’area della Piccola, omologato per grandi eventi che potranno ospitare fino a 5 mila persone: il piano Safety and Security è stato predisposto dal Comune di Lecco e contiene le indicazioni per organizzare gli spazi e le uscite di sicurezza in caso di manifestazioni temporanee come eventi musicali, culturali, sportivi ecc.

“Si tratta di un documento master propedeutico per chiunque voglia organizzare eventi in quest’area – spiega l’assessore Giovanni Cattaneo (Attrattività Territoriale) – il Piazzale sarà omologato per ospitare fino a 5 mila persone e nel piano si troveranno indicazioni sugli spazi da occupare con, ad esempio, palchi, gazebi, stand, banchetti e sull’organizzazione delle uscite di sicurezza ed evacuazione. In questo modo offriremo agli organizzatori il ‘pacchetto’ per allestire i loro eventi, con regole ben chiare ed un risparmio di tempo e di costi, un beneficio anche per il Comune stesso in caso di eventi organizzati in proprio”.

Un altro tassello, insomma, dell’operazione volta a riqualificare l’area dell’ex scalo ferroviario per renderlo più vivo e attrattivo, anche sotto il profilo dei grandi eventi.

Intanto, procedono di buona lena i lavori di sistemazione dei vecchi magazzini: nelle due ‘stecche’ troveranno sede diversi spazi, culturali e commerciali, aperti alla città. Lo scorso dicembre il Comune aveva anche individuato il gestore, la S.A.gest srl con sede a Monza, società collegata a Ristogest che gestisce l’Ostello di Lecco. “Il tavolo di confronto con la società è aperto, stiamo sviluppando la proposta e contiamo di poterla presentare presto alla città” ha concluso Cattaneo.