Piccola. Individuato il nuovo gestore, è la S.A.gest di Monza

La società per i prossimi 12 anni gestirà gli spazi culturali e commerciali ricavati nelle stecche degli ex magazzini

Vengono ora avviati i controlli amministrativi necessari e le procedure per giungere all’aggiudicazione

LECCO – E’ stato individuato il nuovo gestore della Piccola i cui lavori di riqualificazione stanno procedendo spediti. In relazione all’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione del complesso immobiliare (le due stecche degli ex magazzini), la commissione di gara ha concluso la propria valutazione rispetto alle due proposte pervenute da S.A.gest srl e Mare Food Lab srl.

L’esito ha assegnato il punteggio migliore a S.A.gest srl, con sede in via Zucchi 29 a Monza, società collegata a Ristogest che gestisce l’Ostello di Lecco. Vengono ora avviati i controlli amministrativi necessari e le procedure per giungere all’aggiudicazione. Si aprirà, poi, la fase d’interlocuzione per la messa a punto del progetto definitivo, sia negli aspetti tecnici, strutturali e impiantistici, sia nel contenuto.