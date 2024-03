I Vigili del Fuoco di Lecco ricordano l’amico e collega Diego Busdon

Svelata una targa in sua memoria. “Punto di riferimento, colonna portante, collega attento e premuroso”

Nell’occasione il Sottosegretario di Stato Emanuele Prisco ha annunciato l’ok per la nuova Caserma di Lecco: “Il sogno del geometra Busdon potrà avverarsi”

LECCO – Il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco ha voluto ricordate il collega Diego Busdon scomparso il 15 marzo di due anni fa, all’età di 60 anni, con una targa inaugurata questa mattina, giovedì, con una cerimonia solenne alla presenza dei famigliari: la moglie Emma e i figli Federico e Giulia.

Una cerimonia alla quale hanno presenziato anche le massime autorità cittadine civili, militari e politiche. Con loro, presente anche il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno Emanuele Prisco che proprio presso la caserma di Lecco ebbe modo di prestare servizio ad inizio carriera, incontrando e conoscendo lo stesso Busdon.

“Il sogno del geometra Busdon potrà avverarsi – ha annunciato il sottosegretario durante il suo intervento – Proprio ieri (mercoledì, ndr) è stata sottoscritta la convenzione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il provveditorato per le opere pubbliche, dando di fatto mandato all’avvio dell’iter di progettazione esecutiva e di realizzazione della nuova caserma”. Quindi, ha ricordato il “periodo lecchese”: “Quando arrivai a Lecco da giovane funzionario qual ero, ho trovato in Busdon una persona che in pochi giorni mi ha trasmesso quello spirito di questo straordinario Corpo dello Stato, che si traduce in voglia, disponibilità e dedizione aspetti che vanno oltre la sola professionalità. Dimostrandomi come le cose si possono fare meglio se si fanno col cuore e insieme. E questo, è lo spirito che contraddistingue i Vigili del Fuoco”.

Ma a precedere le parole del Sottosegretario, si è svolto l’apertura della cerimonia con l’Inno di Mameli e la presentazione della targa, benedetta da Don Andrea Lotterio. Toccanti poi, le parole di Marina Calatozzo, che a nome di tutti i colleghi ha ricordato Diego: “Per l’umanità che permeava ogni suo gesto… E’ stato un punto di riferimento per molti, una colonna portante, un collega attento e premuroso. Sempre disponibile ad aiutare. Convinto e convincente sul fatto che ogni problema avesse sempre una soluzione. Oggi siamo qui per lasciare un ricordo perenne di questo eccezionale uomo. Hai arricchito la vita di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti”.

Al comandante dei Vigili dl Fuoco di Lecco, Antonio Durante, il compito di tracciare un ricordo professionale del collega Busdon “che ha lasciato un segno indelebile in questo Comando – proseguendo – Diego era più di un ‘semplice’ Vigile del Fuoco: era un amico, un mentore, un modello di dedizione e professionalità. Un uomo di grande coraggio e compassione che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Figura rispettata e ammirata anche a livello nazionale”, la cui carriera iniziò nel 1981 a Trieste, accumulando nel corso degli anni numerosi riconoscimenti e onorificenze.

Il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Carlo Dall’Oppio ha sottolineato: “Ci tenevo ad essere qui oggi, perché credo che sia molto importante ricordare il collega, che è stato un riferimento sia per la sua famiglia ma anche per noi Vigili del Fuoco. Lui rappresentava quello che deve essere un Vigile del Fuoco, uomo di competenza, conoscenza, di umanità e altruismo. Va anche ricordato il suo impegno affinché si arrivasse ad avere la nuova sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, che merita una sede moderna e, come ha detto il sottosegretario proprio ieri è stato firmato l’accordo per la realizzazione della nuova sede”.

Quindi, l’ingegner Fabrizio Piccinini, Direttore Regionale Lombardia dei VVF ha ricordato: “20 anni fa quando inizia la mia carriera nei Vigili del Fuoco qui a Lecco, venni accolto proprio da Busdon con quella sua ironia che lo contraddistingueva come ha ricordato la collega Marina Calatozzo. Quando poi ci siamo persi di vista, sono passati gli anni, in quanto ho intrapreso altri percorsi, quando mi nominarono dirigente generale sono finito in Friuli Venezia Giulia a Trieste, terra di origine di Busdon, e in quell’occasione mi diede alcune raccomandazioni di natura tecnica, logistica e non solo”, sottolineando inoltre l’importanza del lavoro di squadra “e questo – ha proseguito – ci consente di mantenere quel rapporto di amicizia che in qualche modo ci fortifica e ci porta a compiere al meglio il nostro lavoro. Diego ne è stato un esempio”.

Una cerimonia che si è conclusa con un momento conviviale, mentre l’attenzione dei presenti è stata catalizzata dalla presenza di un pezzo automobilistico unico al mondo, la Fiat Isotta Fraschini: Tipo 8A, datata 1929, entra in servizio nel Corpo di Vigili del Fuoco nel 1942 al Comando Provinciale di Milano, fino al 1958, diventando poi un pezzo da museo di rara bellezza.