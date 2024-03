Igiene urbana, da aprile nuovi servizi: “Per una città più curata e pulita”

Un ‘green truck’ nei rioni per la raccolta del verde domestico e operatori di quartiere per la pulizia di strade e marciapiedi

I nuovi interventi illustrati dal Comune e Silea

“LECCO – Una città sempre più curata e pulita, sia per chi la vive che per chi la frequenta: va in questa direzione l’intervento del Comune di Lecco e di Silea volto a migliorare i servizi di igiene urbana che dal mese di aprile si arricchiranno con alcune novità, presentate martedì pomeriggio a Palazzo Bovara.

“Il Progetto di igiene urbana, che abbiamo costruito in questi mesi, ha un duplice obiettivo – ha spiegato l’assessore Renata Zuffi (Ambiente) – da un lato, miriamo a ottimizzare gli interventi di pulizia attraverso il coinvolgimento degli spazzini di quartiere, l’utilizzo di un sistema di monitoraggio in tempo reale dei cestini e l’adozione di una nuova modalità di pulizia dei parcheggi e delle strade, che tenga conto dell’uso e delle frequenze di passaggio, sia nelle zone centrali, sia nei quartieri. Dall’altro lato, proponiamo di sensibilizzare i cittadini ad una maggior cura e attenzione al bene comune formato dalle strade, dalle piazze e dalle aree verdi della nostra città. Agevolare il conferimento dei rifiuti in modo corretto ha molti vantaggi. Nell’immediato di decoro urbano e in generale di qualità del servizio: in questa direzione va anche il green truck, un nuovo mezzo itinerante, attivato per incentivare mensilmente la raccolta di sfalci e potature che, nel tempo, tutela l’ambiente e rafforza il valore economico dei materiali avviati al riciclo. La raccolta differenziata trova infatti il suo significato più vero nella possibilità di restituire una seconda vita ai rifiuti. In questo senso il valore non sarà più solo ambientale, ma anche economico”.

E’ stato il direttore di Silea Pietro D’Alema ad entrare nel dettaglio delle novità: in primis il Green Truck, un “camioncino del verde” che a partire dall’8 di aprile e fino ad ottobre stazionerà ogni lunedì (festività escluse), a rotazione, nelle piazze dei rioni per il conferimento di sfalci e potature domestiche: “Con questa soluzione diamo in parte una risposta al limite normativo per cui i giardinieri non possono più entrare nei centri di raccolta per disfarsi del materiale raccolto durante il servizio – ha spiegato D’Alema – il camioncino, presidiato da un operatore, sarà a disposizione dei cittadini che potranno così buttare l’erba tagliata o i resti delle potature senza doversi recare in discarica. Abbiamo scelto il lunedì perchè di solito è nel fine settimana che ci si occupa del giardino”. QUI IL CALENDARIO DEL GREEN TRUCK

Il secondo intervento riguarderà invece la pulizia di strade e parcheggi e lo svuotamento dei cestini pubblici. Verrà sostanzialmente introdotto un operatore di quartiere che opererà nella zona assegnata (13 quelle individuate sul territorio cittadino, ndr): “La frequenza di presidio sarà calibrata a seconda della frequentazione dell’area, ma la cosa più significativa è che in questo modo ognuna delle zone della città sarà monitorata e ripulita in maniera specifica da una figura di riferimento – ha detto D’Alema – gli operatori sono entrati in servizio in via sperimentale dallo scorso novembre con risultati apprezzabili. Per quanto riguarda i parcheggi invece sarà reintrodotto lo spazzamento manuale (con scopa o soffiatore), che riteniamo più efficace e puntuale, a cadenza mensile invece che trimestrale”.

I 620 cestini pubblici presenti in città verranno invece ‘taggati’, ovvero dotati di un codice identificativo che l’operatore dovrà leggere con apposita strumentazione ogni volta che lo svuota per certificare il servizio: “In questo modo sarà più facile verificare l’avvenuto svuotamento ed anche gestire le segnalazioni che arrivano dai cittadini, in netta diminuzione, sia guardando i dati dell’Urban Click, il servizio di segnalazione del Comune, che del Call Center di Silea: da novembre 2023 le segnalazioni tramite Urban Click sono passate dall’essere 8 al giorno a una mentre le telefonate al nostro Call Center da 53, sempre a novembre scorso, sono diventate 31 nel mese di febbraio 2024: numeri che ci incoraggiano a proseguire sulla strada delle migliorie”.

Infine, D’Alema ha dato un aggiornamento sul nuovo centro di raccolta che sarà pronto entro ottobre: “Si tratta di una scadenza non rimandabile dal momento che l’attuale discarica diventerà area di cantiere per il Quarto Ponte – ha ricordato il Direttore di Silea – abbiamo individuato l’impresa che si occuperà dei lavori, la DMC Costruzioni Srl di Brescia, e contiamo di avviare il cantiere per il mese di maggio”. 1,2 milioni di euro il costo del progetto, 120 giorni la durata stimata dei lavori: “E’ una corsa contro il tempo, ma ce la faremo”. ll nuovo centro di raccolta sorgerà in via Ticozzi, non lontano dall’attuale sede: sarà modernizzato e all’avanguardia con controllo degli accessi e delle targhe e il monitoraggio dei rifiuti conferiti.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “La cura dei luoghi significa cura delle persone, esprimo un personale e sentito ringraziamento a Silea per il lavoro svolto su questo significativo progetto di miglioria dei servizi di igiene urbana che per il Comune non avrà impatto sui costi. Invito i cittadini a fare la propria parte, segnalandoci le situazioni su cui intervenire tramite i canali preposti”.