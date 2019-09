Il CSI di Lecco compie 60 anni, il 5 ottobre iniziano i festeggiamenti

Iniziano i festeggiamenti per il CSI di Lecco al suo 60esimo compleanno

Il 5 ottobre il primo appuntamento all’Oratorio San Luigi

LECCO – Manca davvero poco, oramai, alla celebrazione d’apertura al 60esimo anniversario del Csi Lecco. Nato da una branca del Csi Milano, il Comitato provinciale ha saputo crescere e diventare una realtà importante e forte sul territorio, ma anche a livello provinciale e nazionale.

Il 5 Ottobre si renderà onore all’importante traguardo del percorso associativo, sportivo e congregativo che, in più occasioni, accompagnerà la stagione sportiva in un clima di festa.

In Sala Ticozzi a Lecco, e poi in Oratorio San Luigi, si darà il via a questo percorso con momenti di riflessione tenuti da chi ha contribuito in prima persona alla nascita, alla crescita e alla costruzione di un futuro solido al Comitato.

Il programma

Si partirà alle 14.30 presso la Sala Ticozzi con i saluti del presidente Ennio Airoldi ai presenti, seguiti dalla proiezione del docufilm “Qui è Ora” che racconta lo sport in oratorio, seguito da un tavola di riflessione a cui prenderanno parte figure che vivono di Csi: Il presidente nazionale Vittorio Bosio, l’Assistente Ecclesiastico Don Alessio Albertini, il Presidente del Csi Milano Massimo Achini e il prevosto di Lecco Don Davide Milani.

Al dibattito si analizzeranno i temi di vita sportiva in oratorio, prendendo spunto dal docufilm. Importante sarà anche la presenza di istituzioni sportive e della Comunità civile ed ecclesiale lecchesi e non solo. Un evento di grande portata che riunirà in una sola volta grandi nomi dello sport Csi; persone nonché volti che, dietro le quinte, lavorano giorno dopo giorno per portare avanti la macchina sportiva che tanto piace e impegna i giovani e le società sportive del territorio e di tutta Italia.

A seguire il rinfresco presso l’oratorio San Luigi, casa madre del nostro comitato, dove si sono poggiate le prime pietre del Comitato. L’evento si concluderà con la Santa Messa delle 18.30 in Basilica di San Nicolò.

Invitate tutte le società e gli atleti

L’invito a partecipare e a condividere i festeggiamenti è aperto a tutte le società e atleti del Comitato, oltre che a tutti i cittadini che sono vicini alla vita Csi attraverso l’esperienza sportiva di figli o nipoti.

Un’occasione per conoscere da vicino quello che il Comitato è stato, è e sarà negli anni a venire, per conoscere chi con passione, impegno e sacrificio muove la macchina sportiva per offrire giorno dopo giorno un servizio importante al territorio lecchese.