Il grazie di un lettore alla Cardiologia del Manzoni: “Professionalità e competenza”

“Alla Cardiologia TUTTA dell’Ospedale Manzoni un immenso grazie per il regalo di Natale ricevuto in anticipo.

Nel mese di Novembre ho trascorso una lunga degenza rassicurato, ascoltato, coccolato e consolato da Persone che nonostante la molteplicità di cose da svolgere hanno sempre avuto uno sguardo e una parola amorevole con tutti i loro numerosi pazienti.

Siete esempio di grande professionalità e competenza.

Siete preziosi.

Siete serenità.

Siete presenza.

Sono estremamente riconoscente per la qualità di vita che mi avete ridato.

Una fortuna avervi incontrato.

Con infinito affetto vi abbraccio tutti.

Grazie Nerino”