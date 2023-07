‘Il Viandante del Lago’, un nuovo itinerario turistico treno e battello

Un biglietto speciale integrato per viaggiare da tutta la Lombardia fino a Lecco e sul lago per conoscere il sentiero del Viandante da una prospettia inedita

La proposta di Provincia di Lecco, Trenord e Navigazione Lago di Como: “Una nuova possibilità ai tanti turisti che frequentano il nostro territorio”

LECCO – Un biglietto speciale integrato per viaggiare in treno da qualsiasi stazione della Lombardia fino a Lecco e che include anche la libera circolazione ferroviaria tra Lecco e Colico e la libera navigazione in battello alla scoperta del Sentiero del Viandante dal lago. E’ la nuova iniziativa ‘Il Viandante del Lago’ ideata da Provincia di Lecco, Trenord e Navigazione Lago di Como per continuare a promuovere un turismo sostenibile verso la riva lecchese del Lario.

A presentarla questa mattina, venerdì, presso Villa Locatelli, la presidente Alessandra Hofmann, i consiglieri provinciali Stefano Simonetti e Fiorenza Albani, il responsabile amministrativo di Navigazione Lago di Como Roberto Turchetti e il responsabile marketing di Trenord Paolo Bellingreri.

Il Viandante del Lago rientra nel programma di promozione turistica ‘Gite in Treno’ di Trenord: si tratta di un biglietto speciale al prezzo di 29 euro che comprende il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia a Lecco, la libera circolazione ferroviaria tra le stazioni di Lecco e Colico, la libera navigazione in battello tra Lecco e Colico con interscambio a Bellagio e l’accesso a Villa Monastero di Varenna con lo sconto del 50% sul biglietto interno. Il nuovo ticket è acquistabile presso i canali di vendita fisici e digitali di Trenord e si potrà utilizzare da domani, 15 luglio, fino al 5 novembre. Avrà validità unicamente il giorno dell’acquisto (se acquistato online il titolo di viaggio va stampato e utilizzato nel giorno scelto, senza la necessità di convalida ndr).

Soddisfatto l’ente provinciale: “Ringraziamo Trenord e Navigazione Lago di Como per questo nuovo importante accordo che ci consente di offrire un’ulteriore possibilità ai tanti turisti che frequentano il nostro territorio – hanno commentato la presidente Hofmann e la consigliera Albani – vogliamo sostenere il trend positivo di arrivi e presenze, investendo su iniziative e progetti capaci di attrarre turisti nuovi o affezionati e di favorire la loro permanenza”.

“Missione compiuta – ha dichiarato Stefano Simonetti, promotore del Tavolo di Mobilità Integrata costituito oltre un anno fa – siamo impegnati da tempo per rilanciare e promuovere i servizi sul lago della nostra Provincia e l’iniziativa Il Viandante del Lago va in questa direzione. L’obiettivo finale è quello di creare e potenziare un sistema integrato di trasporto affinché il servizio pubblico diventi una valida alternativa all’uso del veicolo privato”.

Paolo Bellingreri di Trenord ha annunciato l’ipotesi, a partire dal prossimo anno, di estendere la validità del biglietto a due giorni invece che a uno solo: “Con questo nuovo prodotto abbiamo arricchito ulteriormente le proposte di itinerari alla scoperta delle bellezze della Lombardia” ha commentato. 23 mila i passeggeri che fino ad oggi, 2023, hanno scelto gli itinerari delle Gite in Treno, la cui guida digitale della Lonely Planet è scaricabile dal sito della Lonely e da quello di Trenord. 4,5 milioni i biglietti venduti da inizio del 2023 a oggi per gite di turismo e tempo libero con Trenord, un trend in costante crescita dopo la pandemia (in tutto il 2022 erano stati 8,8 milioni). “Sono risultati che vogliamo migliorare continuamente anche perché nel tempo libero la scelta di lascare a casa l’auto diventi sempre più frequente”.

“Investire sullo sviluppo del turismo nel ramo di Lecco – aggiunge Turchetti di Navigazione Lago di Como – è una scommessa che abbiamo fatto partecipando insieme a Trenord al tavolo coordinato dalla Provincia, guidato dalla Presidente, alla quale non posso non fare un riconoscimento pubblico per la tenacia e la capacità di lavorare di concerto con tutti gli attori coinvolti per dare un servizio efficiente al territorio”. Anche la navigazione sul ramo lecchese del Lario segna numeri in costante crescita: “Da marzo a giugno 2023 sono state 50 mila le persone che hanno preso il battello sul ramo di Lecco, escludendo Varenna che rientra già nell’area del centro Lago. Lo scorso anno nello stesso periodo erano state poco meno di 20 mila. Sono numeri indicativi su quanto la richiesta stia aumentando e siamo felici di proporre nuovi prodotti per sfruttare al meglio i servizi di mobilità integrata” ha concluso Turchetti.

Info su www.trenord.it/giteintreno e www.navigazionelaghi.it