In 150 alla ‘Pastasciutta Antifascista’ al Libero Pensiero

L”iniziativa si è svolta martedì sera, organizzata da Anpi e Cgil Lecco

Ospite il portavoce nazionale di Amnesty International Riccardo Noury

LECCO – Il Circolo ‘Libero Pensiero’ di Rancio ha ospitato nella serata di ieri, martedì, la Pastasciutta Antifascista, iniziativa dell’Anpi e della Cgil di Lecco.

La cucina ha aperto alle 19.30, 150 le persone che hanno partecipato all’evento: “Un’altra cinquantina avrebbe voluto prenotare ma la capienza del Circolo Libero Pensiero non lo consentiva” spiegano gli organizzatori, soddisfatti della riuscita dell’evento.

Ospite della serata è stato Riccardo Noury, da 20 anni portavoce nazionale di Amnesty International: “E’ stata occasione di dialogo su alcuni temi, tra cui punti in comune tra la Resistenza storica e le nuove Resistenze come minoranze, lavoratori, discriminazioni di genere, i diritti umani in Italia e il diritto alla salute e privatizzazione della sanità pubblica”.

L’intrattenimento musicale è stato a cura dell’Orchestrina Croccante.