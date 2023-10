Itinerario cicloturistico Adda: attenzione a Maggianico e Chiuso

Un collegamento tra la ciclabile e gli snodi del trasporto pubblico

“Un importante intervento per connettere la ciclabile lungo l’Adda”

LECCO – Lunedì 30 ottobre hanno preso il via i lavori previsti e finanziati dal progetto denominato “Itinerario cicloturistico Adda Città di Lecco” che prevede la creazione di una ciclovia urbana di raccordo tra la pista ciclabile a lago esistente e le altre infrastrutture di trasporto pubblico, ovvero la stazione ferroviaria di Lecco Maggianico e la fermata del trasporto pubblico locale di piazza delle Nazioni, favorendo anche il collegamento con il vicino parco di Villa Gomes.

A questo scopo saranno realizzati lungo le direttrici interessate nuovi tratti di corsia ciclabile monodirezionale a uso non esclusivo, a causa di una ridotta ampiezza delle carreggiate. Tali corsie ciclabili, dette anche bike lane, saranno delimitate all’interno delle carreggiate stesse e dotate di apposita segnaletica, restando parte della corsia veicolare. Gli attraversamenti pedonali lungo il percorso avranno apposita segnaletica orizzontale su fondo rosso e l’attraversamento di viale Brodolini sarò dotato di segnalatore luminoso. È prevista, infine, l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h lungo tutti i tratti stradali interessati.

Così l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: “Un importante intervento per connettere la ciclabile lungo l’Adda, che sarà in parte a sua volta oggetto nei prossimi mesi di un intervento di raddoppio, con la realizzazione di un percorso pedonale, con la stazione di Maggianico e la linea del trasporto locale. Consentire ai cittadini e ai tanti turisti che transitano sulla ciclabile di poter raggiungere i rioni di Maggianico e Chiuso, con i loro siti di interesse storico e culturale, in modo sicuro è porre attenzione allo sviluppo di una città che guarda al futuro integrando infrastrutture, turismo, cultura e benessere all’aria aperta”.

Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Le corsie ciclabili sono state introdotte in Italia nel 2020 insieme ad altri tipi di strade (strada urbana ciclabile o corsia ciclabile a doppio senso di marcia) per incentivare la mobilità sostenibile. Il Biciplan, che è in fase di approvazione, doterà la città di Lecco di una rete di corsie ciclabili dette anche bike lane che a breve finalmente potremo vedere anche a Rivabella. Le bike lane non sono piste ciclabili, ma corsie ciclabili a uso promiscuo che possono essere eventualmente usate anche da altri mezzi, comprese auto e moto, ma solo per brevi tratti e in particolare nel caso di fermata e sosta. Dove non sarà possibile avere una pista ciclabile, le biciclette avranno una corsia interna alla strada a uso promiscuo con precedenza in caso di compresenza delle auto, con un unico senso di marcia e limite di velocità 30Km/h. Le bike lane sono uno strumento innovativo per rendere le strada sicure e inclusive”.