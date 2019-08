ItLUG Lecco 2019: al Politecnico scoppia di nuovo la “Lego mania”

173 espositori, centinaia di costruzioni, non ci sono limiti alla fantasia

Oggi e domani, al Politecnico, una tappa imperdibile per tutti gli appassionati di Lego

LECCO – Si è aperta alle 11 di oggi, sabato, l’edizione 2019 di ItLUG Lecco. Un evento longevo, giunto al 14° anno e che, anche questa volta, è partito alla grande con numerosi visitatori, tantissimi bambini ma non solo, che hanno affollato l’esposizione fin dai primi minuti.

A tenere a battesimo l’evento, come di consueto, il sindaco di Lecco Virginio Brivio che ha augurato un fine settimana di divertimento a tutti, mentre il presidente di Univerlecco Vico Valassi ha confermato la soddisfazione di poter sostenere la manifestazione: “Mi pare che quest’anno si sia ampliata anche la partecipazione straniera – ha detto -. E’ una caratteristica di questo campus, primo ad avere l’aula internazionale. Vi auguro due giorni di successo”.

“Voglio ringraziare il Politecnico che ci mette a disposizione una struttura che non solo ci permette di realizzare l’evento, ma ci consente di fare anche tantissime attività grazie agli splendidi spazi a disposizione – ha Marco Chiappa, presidente di ItLUG -. Un ringraziamento anche al comune e a Univerlecco senza i quali questo evento non si potrebbe fare. E poi un grazie ai 173 espositori che, nonostante la data vacanziera, ci consentono di farvi vedere aule piene di splendide costruzioni. Un ringraziamento a Lego che ci permette di avere con noi Stuart Harris, capo designer della Lego House di Billund, che sarà a disposizione anche per una sessione aperta al pubblico”.

Una menzione anche alla presenza degli amici di Fairy Bricks, a Lecco per la prima volta, che presentano due attività interessanti: “Il montaggio di un mosaico che potranno realizzare bambini e adulti e una pesca di beneficenza con la finalità di raccogliere soldi per portare set Lego negli ospedali. Non da ultimo un ringraziamento allo staff organizzativo che ogni anno diventa sempre più grande”.

L’esposizione è bellissima: costruzioni avveniristiche dove la fantasia non ha limiti, con i mattoncini più famosi del mondo gli espositori hanno realizzato costruzioni incredibili. Accanto alla mostra ci sono due giornate ricche di attività (tutto il programma su http://lecco.itlug.org).

Non mancano nemmeno riproduzioni di luoghi molto noti come la Chiesa del Ghisallo o lo stadio Sinigaglia di Como che, rivalità calcistiche a parte, è davvero una costruzione d’effetto, e poi un Politecnico in miniatura e lo stemma della città di Lecco. Insomma, c’è proprio da divertirsi…