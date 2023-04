La Provincia si prepara all’Euromeet che Lecco ospiterà nel 2024

Sopralluoghi operativi in via della manifestazione che si terrà per la prima volta in Italia

La Provincia di Lecco guida l’organizzazione dell’evento in programma per settembre 2024

LECCO Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo operativo sul territorio lecchese del board di Enos – European Network of Outdoor Sports in vista di Euromeet 2024, l’evento europeo dedicato allo svolgimento e allo sviluppo sostenibile degli sport outdoor, che per la prima volta si terrà in Italia, dall’11 al 13 settembre 2024.

La Provincia di Lecco si è aggiudicata l’organizzazione dell’importante manifestazione, che rappresenta un’occasione di interazione, sviluppo del networking e condivisione delle conoscenze con conferenze e workshop che vedono coinvolti, oltre ai partecipanti, i rappresentanti delle associazioni sportive, i ricercatori professionisti del settore, le istituzioni accademiche e le imprese produttive di attrezzature e prodotti legati al mondo dello sport.



Le precedenti edizioni si sono svolte in Francia, Slovacchia, Regno Unito, Spagna, Portogallo e, nel 2022, Danimarca.

Durante la loro permanenza, i componenti del board di Enos hanno alternato riunioni nella sede territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, che ospiterà la parte scientifica con le conferenze e i workshop, visite ad alcune località che ospiteranno gli eventi sportivi, prove pratiche di alcune discipline, tra cui la vela a Dervio, la mountain bike/e-bike lungo il fiume Adda da Lecco a Olginate e Calolziocorte, oltre a una visita guidata alla città di Lecco.

“Si è trattato di un momento molto importante – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – perché ci ha permesso di confrontarci e di raccogliere indicazioni molto utili per organizzare al meglio la manifestazione. Il board di Enos ha potuto conoscere e apprezzare dal vivo il nostro territorio, perfetto per ospitare un evento del genere, che richiamerà oltre 400 persone da tutta Europa, in un contesto bellissimo, fatto di lago, montagna e collina. La nostra candidatura era molto solida, con molti punti di forza, che si sono rivelati vincenti per l’aggiudicazione. Ringrazio il Politecnico di Milano, che in questi giorni ha messo a disposizione la sede territoriale di Lecco e il proprio staff per le riunioni del board. Nelle prossime settimane continueremo a lavorare insieme per definire i vari aspetti che riguardano l’accoglienza, il sistema dei trasporti, la pratica delle discipline sportive”.