L’Associazione Veronica Sacchi cerca nuovi clown dottori a Lecco

Nuovo corso di formazione alla clownterapia

Formazione nei quattro weekend di maggio all’ospedale di Lecco

LECCO – L’Associazione Veronica Sacchi (AVS) nasce per dare ai giovani uno spazio di aggregazione e di crescita, fisica ed emotiva. Sono tantissimi i ragazzi che vogliono mettere nel volontariato energie ed entusiasmo: “Per tutti loro abbiamo creato il nostro corso di formazione alla clownterapia. Una tela su cui creare e immaginare il loro modo di donarsi agli altri, perché il mondo ha bisogno di tutta la loro energia, del loro entusiasmo, della loro follia e del loro cuore”.

Uno degli obiettivi del clown dottore è quello di creare un momento di sollievo e sospensione, durante il quale interagire con la parte sana di un bambino ospedalizzato, di un anziano, un disabile o di chiunque stia attraversando un momento di fragilità e malattia.

“La nostra prossima formazione verrà organizzata, nei quattro weekend di maggio, presso l’Ospedale Manzoni di Lecco, per creare nuovi volontari che possano portare il ‘loro sorriso’ nelle strutture in cui opera AVS sul territorio lecchese: Ospedale Manzoni di Lecco, Nostra Famiglia di Bosisio Parini e Rsa Airoldi Muzzi di Lecco”.

Come candidarsi

I candidati dovranno avere fra i 16 e i 40 anni; le candidature si accetteranno fino al 14 aprile 2023, compilando il modulo presente sul nostro sito www.associazioneveronicasacchi.it e indicando l’interesse per il corso di formazione che si terrà a Lecco. Successivamente, i candidati verranno ricontattati via mail, per organizzare un appuntamento telefonico finalizzato a una chiacchierata conoscitiva.

Orari e giorni di formazione

Sabato 6 e domenica 7 maggio

Sabato 13 e domenica 14 maggio

Sabato 20 e domenica 21 maggio

Sabato 27 e domenica 28 maggio

Sabato dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 18 presso l’aula gialla dell’ospedale Manzoni di Lecco, all’interno della palazzina amministrativa.

La formazione, offerta da AVS ai volontari, permetterà di acquisire tecniche, legate alla figura del clown, che serviranno per gestire le relazioni negli ambiti di aiuto e difficoltà. Le tematiche del corso saranno: la musicalità del tuo clown, le dinamiche del Bianco e dell’Augusto, narrazione e messa in scena delle favole, il gioco del clown nella relazione. I giovani volontari affronteranno lezioni in aula e incontri pratici nelle varie strutture nelle quali AVS opera. Al termine della formazione, si potrà accedere ai vari servizi, seguiti e accompagnati dal referente dei volontari e dai volontari ‘veterani’, in modo da poter famigliarizzare con gli spazi e l’utenza e arrivare a svolgere le attività in autonomia (www.associazioneveronicasacchi.it).