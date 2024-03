Lavori alla Piccola: via i ponteggi, ecco le stecche rimesse a nuovo

Avanza il cantiere di riqualifica dei vecchi magazzini ferroviari

“Inizia a vedersi ciò che la Piccola sarà concretamente”

LECCO – Prosegue il cantiere di riqualifica e restauro dei vecchi magazzini nell’area della Piccola. Nei giorni scorsi, salvo lato nord dove sono in corso gli ultimi interventi sul tetto, sono stati rimossi i ponteggi dalle due stecche che ospiteranno spazi commerciali e culturali aperti alla città.

“Le pareti sono pronte per essere pitturate – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – sono iniziati i lavori di coibentazione interna e di sistemazione dei controtelai per gli infissi e anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre sono stati pitturati alcuni elementi delle inferriate in alto e sono arrivati i ferri per realizzare l’armatura di consolidamento della soletta”.

“Nella prima vera giornata di sole dopo settimane di pioggia alla Piccola davvero si vede sempre più concretamente ciò che sarà” ha detto Sacchi.

Sarà la S.A.gest Srl con sede a Monza a gestire le due stecche dell’area: la società era stata individuata lo scorso dicembre dal Comune. Il confronto è aperto, l’amministrazione conta di poter definire presto la proposta e di presentarla alla città.