Lecco, al via i lavori per la Casa di Comunità: “Operativa entro fine anno”

Martedì mattina la consegna del cantiere in via Ghislanzoni

La Casa di Comunità ospiterà un ambulatorio infermieristico e quello per i medici e pediatri di base

LECCO – Sono pronti a cominciare i lavori per la Casa di Comunità di Lecco che aprirà in via Ghislanzoni, nell’edificio scolastico che ospitava la scuola dell’infanzia Damiano Chiesa. Il cantiere, come fatto sapere da Asst Lecco, verrà consegnato martedì mattina, dopo di che i lavori potranno iniziare. L’obiettivo è rendere operativa la struttura entro la fine dell’anno.

I 400 metri quadri a disposizione accoglieranno il PUA (Punto Unico d’Accesso) con la sala accoglienza, un ambulatorio infermieristico e i locali per gli ambulatori dei medici di medicina generale e/o pediatri di libera scelta. L’obiettivo di Asst sarebbe anche quello di ricavare uno spazio per lo psicologo: “E’ sicuramente una sfida ambiziosa ma ci siamo prefissati di dotare ogni Casa di Comunità del Distretto del servizio psicologo” ha fatto sapere il direttore sociosanitario di Asst Lecco Gianluca Peschi.

1 milione di euro il valore dei lavori, finanziati grazie a fondi del Pnrr. Quella in via Ghislanzoni è una delle due Case di Comunità che dovranno essere realizzate in città da Asst Lecco e che andranno a potenziare l’offerta della rete sociosanitaria territoriale lecchese.