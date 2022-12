Lecco, da domani la nuova rotonda. Progetto anche per Piazza Manzoni

Questa notte i lavori per la nuova rotonda su viale Costituzione, in funzione da martedì

Approvato lo studio di fattibilità anche per il rondò che sarà realizzato in Piazza Manzoni

LECCO – Sul fronte viabilistico non sono mancate certo novità nelle ultime settimane e domani, nel giorno del patrono San Nicolò, i lecchesi ne troveranno una nuova al loro risveglio: la rotonda all’incrocio tra viale Costituzione, viale Leonardo Da Vinci e Lungo Lario.

Questa volta, lecchesi e frequentatori della città, dovrebbero dormire sonni tranquilli perché il nuovo rondò – è l’auspicio – aiuterà a far meglio defluire la viabilità, soprattutto quella in uscita da Lecco verso il ponte Kennedy, con l’eliminazione del semaforo che oggi regola l’incrocio.

I lavori sono iniziati da alcuni giorni ma questa sera entreranno nel vivo per concludersi in nottata, con la posa dei new jersey che definiranno la rotatoria in questa fase sperimentale.

Per consentire l’intervento di questa notte, dalle 20 fino alle 6 del mattino sarà chiuso in ingresso il ponte Kennedy e istituito il senso unico in direzione Malgrate su via Da Vinci, con l’apertura del Ponte Vecchio che sarà utilizzabile da quanti devono spostarsi verso Lecco.

(in fondo all’articolo trovi tutte le modifiche previste alla viabilità)

Via i semafori anche in piazza Manzoni

Alla nuova rotonda di Viale Costituzione ne seguirà un’altra: quella che sarà realizzata in piazza Manzoni con l’obiettivo, anche in quel caso, di eliminare il semaforo posto a regolare l’incrocio tra viale Dante, corso Martiri, via Visconti e viale Costituzione.

Nei giorni scorsi, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica a cui seguirà la progettazione definitiva dell’opera.

Il progetto, si legge nella relazione, “prevede la realizzazione di una rotatoria compatta, avendo un diametro di 25 metri e pertanto con una corona giratoria parzialmente sormontabile. Le corsie d’immissione avranno una sezione di 5 metri ad eccezione di quella del Corso Martiri considerato la sua dimensione al netto dei marciapiedi. Dovranno essere effettuati degli accorgimenti per restringere le carreggiate di Viale Costituzione a 2 corsie per aumentare la sicurezza delle intersezioni e degli attraversamenti pedonali”.

“Anche le vie dì uscita dalla rotatoria – scrivono i tecnici – avranno una sezione di 5 metri per agevolare i raggi di curvatura con particolare rifermento a quello di Viale Dante. Per quanto riguarda la viabilità proveniente da Via A. Visconti, si prevede l’immissione prima dell’ingresso alla rotatoria della corsia di Viale Costituzione”.

Anche per questa rotatoria, così come è stato per via Digione e domani per viale Costituzione, è prevista inizialmente la definizione con i new jersey a dare funzionalità alla nuova organizzazione viabilistica.

I lavori di questa notte e la viabilità

Via COSTITUZIONE e via LEONARDO DA VINCI per lavori di realizzazione nuova rotatoria dalle ore 20.00 del 5 dicembre alle ore 06.00 del 6 dicembre 2022, istituzione di: