Lecco. Fuori dall’Ostello esposta la Moto Guzzi V7 Stone, modello “Olimpico”

I gestori hanno deciso di esporre il modello dedicato all’oro olimpico di Londra 1948, firmato Canottieri Moto Guzzi

Frequentatori della struttura e dei suoi servizi potranno così ammirarla. L’inaugurazione lunedì 20 novembre alle ore 18

LECCO – Un po’ di Mandello esposto a Lecco: sarà presto posizionata fuori dall’Ostello la Moto Guzzi V7 Stone 75° Oro Olimpico realizzata dalla casa motociclistica mandellese per celebrare il 75° anniversario dell’oro Olimpico conquistato nel 1948 a Londra dal ‘quattro senza’ dell’ASD Canottieri Moto Guzzi, composto da Giuseppe Moioli, Elio Morille, Giovanni Invernizzi e Franco Faggi.

Ad aggiudicarsi la Special Edition durante l’asta benefica svoltasi a ottobre la società RISTOGEST che gestisce il Lecco Hostel in concessione dal Comune. Un’opera d’arte su due ruote creata su misura e ceduta dall’azienda di Mandello del Lario alla Canottieri per sostenerne l’attività che coinvolge decine di appassionati sia a livello agonistico sia a livello dilettantistico, in particolare a sostegno dei progetti di inclusione sportiva di persone diversamente abili.

Dopo averla ricevuta, la decisione da parte dell’azienda di metterla a disposizione di tutti gli ospiti dell’Ostello e dei frequentatori dei servizi attivati all’interno della struttura (hamburgeria Billi’s, coworking e spazi destinati a riunioni e meeting), esponendo la Moto Guzzi V7 in un’apposita teca.

L’inaugurazione dell’esposizione è prevista per il 20 novembre (ore 18) presso il Lecco Hostel (Via Giacomo Matteotti 89) alla presenza di esponenti dell’ASD Canottieri Moto Guzzi, della casa motociclistica di Mandello del Lario e del Comune di Lecco.

“Continuiamo ad essere a fianco di una realtà storica del nostro territorio – commenta Luca Locatelli, CEO di Ristogest e anche membro del Consiglio direttivo della Canottieri –. Questa iniziativa ha una duplice valenza: sostenere l’ASD Canottieri Moto Guzzi che prosegue un’attività importante e meritoria di promozione della pratica sportiva dilettantistica e agonistica, e rilanciare le nostre eccellenze manifatturiere conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Come gestori del Lecco Hostel – continua Locatelli – vogliamo proseguire nel fare da gran cassa alle iniziative positive dal territorio per il territorio e crediamo che tutto ciò contribuisca ad aumentare l’attrattività di Lecco e delle sue bellezze, che come dimostrano i dati sui flussi turistici della passata stagione è in costante crescita”.

La Canottieri Moto Guzzi, associazione sportiva che ha festeggiato i novant’anni nel 2019 e nata come dopo lavoro della Moto Guzzi, è diventata famosa per aver “allevato” canottieri – i “guzzini” – in seguito diventati campioni nazionali e internazionali. Nella sua storia dieci atleti sono diventati addirittura campioni olimpici: tra questi Piero Poli, attualmente membro del Consiglio Direttivo e medaglia d’oro a Seul nel 1988, e Giuseppe Moioli, classe 1927, attuale guida tecnica della Canottieri e leggenda del remo italiano con all’attivo diverse partecipazioni olimpiche e appunto l’oro di Londra, nel 1948. Dal 2023 a essere presidente dell’ASD Canottieri Moto Guzzi è Antonio Gaddi.