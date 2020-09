Lecco. Oggi il primo matrimonio post covid in Basilica

A convolare a nozze Giuseppe Milani e Rosanna di Carlo

LECCO – Si è celebrato oggi, sabato, il primo matrimonio post Covid nella Basilica di Lecco.

A convolare a nozze, questa mattina, sono stati Giuseppe Milani e Rosanna di Carlo che hanno pronunciato il fatidico “sì” nella Basilica di Lecco dove, a seguito dell’emergenza sanitaria, fino ad oggi non si erano più celebrati matrimoni.

Ad officiare la funzione è stato Monsignor Davide Milani, curiosità nella curiosità, fratello dello sposo.

Una grande festa e un grande giorno per i coniugi Milani che sono andati brindare in quel di Palazzago con amici, parenti e colleghi visto che il loro amore è sbocciato tra gli uffici della Ferramenta Venerota di Lecco dove lavorano.

Giorno importante lo è stato anche per la comunità lecchese che compie un altro passo verso la “normale” quotidianità, nonostante l’emergenza sanitaria non sia ancora rientrata.

Agli sposi i migliori auguri da parte della nostra Redazione.