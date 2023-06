Lecco. Primo mercoledì di mercato in centro: “Più persone di passaggio, anche turisti”

C’è soddisfazione tra gli ambulanti, che approvano lo spostamento dalla Piccola

Il mercato in centro di mercoledì si protrarrà per tutta l’estate, fino all’inizio delle scuole

LECCO – Sta pagando, almeno vedendo i risultati del primo giorno, la decisione del Comune di Lecco di spostare per il periodo estivo il mercato in centro anche al mercoledì, invece che tenerlo alla Piccola, come già fatto per la giornata di sabato. E a dirlo non sono solo il numero di frequentatori presenti, ma anche le parole degli ambulanti, che si dicono soddisfatti del cambiamento.

“Abbiamo notato una grande differenza rispetto alla Piccola, molta più gente di passaggio, tanti turisti, non solo clienti abituali. Per quanto mi riguarda mi dico soddisfattissima – commenta Giusi Anselmo, ambulante insieme al marito Pietro Cimino – stamattina ho fatto fatica a far il banco per quante persone c’erano, sono riuscita a finire di montarlo solo in tarda mattinata”.

A esprimersi favorevolmente verso la sperimentazione anche Elisa Gaddi, un’altra ambulante, che ribadisce quanto detto dalla collega: “Rispetto alla Piccola passa molta più gente, anche solo che chiede informazioni. Per me oggi complessivamente è andata meglio rispetto a come va lì di solito, c’è stato più movimento, e credo che anche gli affari ne abbiano risentito positivamente”.

L’iniziativa del mercato in centro anche il mercoledì continuerà fino a che non riapriranno le scuole, approfittando del minor traffico presente in città. Nel caso, spetterà poi all’Amministrazione vedere se proseguire o meno con il progetto, in base a quali saranno gli sviluppi e i riscontri nei prossimi appuntamenti.