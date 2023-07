Lecco pronta per la Notte Bianca di sabato: attenzione alla viabilità

Chiuse al traffico alcune strade della città

Vietato l’asporto di bevande e alimenti dalle ore 18 di sabato fino alle ore 5.00 di domenica

LECCO – E’ scattato il conto alla rovescia per la Notte Bianca a Lecco, evento atteso in programma sabato sera, che coinvolgerà la città di Lecco con innumerevoli iniziative in programma fino a notte inoltrata.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, la tutela dell’ordine pubblico, la sicurezza e la fluidità della circolazione, nella giornata di sabato 15 luglio il Comune ha previsto una serie di provvedimenti voiabilistici e inerenti la vendita d’asporto di bevande e alimenti.

Per quanto riguarda la viabilità, le modifiche interesseranno Lungolario Isonzo e largo Europa, con divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli in entrate e in uscita dal parcheggio di via Nullo e quelli a servizio dell’evento. Il divieto resterà in vigore dalle 21.30 di sabato 15 luglio all’1 di domenica 16 luglio. Sosta vietata con rimozione forzata nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Cermenati dalle 19.30 di sabato 15 luglio all’1 di domenica 16 luglio. Infine, interdetto il transito veicolare alle intersezioni e alle strade laterali delle vie interessate.

Per quanto concerne la vendita di bevande e alimenti, dalle ore 18.00 di sabato 15 alle ore 5.00 di domenica 15 luglio sarà vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo per i pubblici esercizi e le attività commerciali e artigianali alimentari, e la loro detenzione in via Raffaello, via Cantù, via Nullo, Lungolario Isonzo, riva Martiri delle Foibe, largo Europa, vicolo della Torre, via Sauro, via Cornelio, via Tommaso Grossi, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, vicolo Torchio, vicolo Granai, piazza Manzoni, viale Dante, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via F.lli Cairoli, via Cavour, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo, via Anghileri, piazza santa Marta, via Bovara, via san Nicolò, vicolo Aronne Cima, via Parini, via Pietro Nava, via Nino Bixio, via Malpensata, via Sirtori, via Torre Tarelli, Lungolario Cesare Battisti, piazza Stoppani, Lungolario Cadorna, Lungolario Piave e Lungolario 4 Novembre.