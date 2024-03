Lecco. Trofeo Scacchi Scuola: cinquanta ragazzi a sfidarsi per le regionali

Nelle sale del Dopolavoro Ferroviario la sfida provinciale a colpi di scacco matto tra le Scuole primarie lecchesi

Cinque Istituti e 10 squadre, ma a staccare il pass per le regionali solo la metà, di cui tre tutte al femminile

LECCO – Cinque squadre di altrettanti Istituti scolastici lecchesi si sono guadagnate le qualificazioni alle fasi regionali spiccando al trofeo Scacchi Scuola. A partecipare alla competizione, martedì 12 marzo presso le sale del Dopolavoro Ferroviario, valida per la fase provinciale, gli alunni delle scuole primarie.

Cinque gli Istituti al via con squadra da quattro giocatori, per un totale di dieci squadre che si sono contese l’obiettivo delle regionali. Presenti il Falcone e Borsellino con la primaria S.Stefano di Lecco che ha portato una formazione maschile e una femminile come la primaria paritaria Caterina Cittadini di Calolzio, la primaria paritaria Pietro Scola sempre di Lecco con due squadre miste, l’Istituto A.Volta di Mandello con la primaria S.Pertini con due squadre maschili e una femminili e l’Istituto Bonfanti e Valagussa di Cernusco Lombardone con la primaria A.Volta di Lomagna che schierava una squadra mista.

In totale 50 ragazzini e ragazzine si sono sfidati a suon di scacchi matti uno dietro l’altro, dimostrando una bellissima sportività nonostante purtroppo qualche sconfitta. Un torneo molto animato che ha visto alla fine emergere la 1° squadra della Pietro Scola che si è qualificata assieme alla squadra della S.Stefano e alla 2° squadra della Pertini per la fase regionale. Hanno raggiunto la qualificazione anche le squadre femminili della Pertini di Mandello, della Cittadini di Calolzio e della S.Stefano di Lecco.

Presente e intervenuto alla competizione anche l’assessore allo Sport e all’Istruzione di Lecco Emanuele Torri. A chiusura del torneo la consegna di medaglie ricordo e coppe per i vincitori. Un forte ringraziamento va ai docenti accompagnatori e ai dirigenti scolastici che hanno reso possibile la bella manifestazione.