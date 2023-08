L’Impresa Foti di Bulgarograsso realizzerà il nuovo lungolago di Lecco: via al progetto Waterfront

L’opera complessivamente vale 10 milioni di euro

Tre le aziende che hanno partecipato al bando europeo

LECCO – E’ l’Impresa Foti di Bulgarograsso (Como) l’azienda incaricata dei lavori per il nuovo lungolago di Lecco, Waterfront, e del nuovo itinerario ciclo-pedonale che scorrerà accanto al lago, dalle Caviate al Bione. Un’opera dal valore complessivo di 10 milioni di euro, finanziata per 6,7 milioni grazie ai fondi del Pnrr e con un milione dalla Regione Lombardia per la realizzazione della pista ciclabile.

La gara d’appalto europea si era chiusa il 29 giugno scorso, ma soltanto oggi Palazzo Bovara ha pubblicato sull’albo pretorio il nome della società aggiudicataria delle tre partecipanti. A portare la propria proposta sono state oltre a Impresa Foti – che ha ottenuto il punteggio maggiore sulla valutazione degli aspetti amministrativi, tecnici e economici- , anche la Gi.Ma.Co. Costruzioni di Delebio (So) e la Riva Giardini spa di Lurago d’Erba (Co).

L’appalto prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per entrambi gli interventi: Impresa Foti S.r.l. ha proposto di eseguire l’appalto integrato per un importo complessivo di 6.557.731,44 euro (di cui 103.572,00 per la progettazione esecutiva e 6.454.159,44 per lavori) a cui vanno aggiunti 256.800,35 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo contrattuale netto è pertanto di 6.814.531,79 euro. Ora la società ha a disposizione 45 giorni per predisporre il progetto esecutivo e 734 per la consegna dei lavori conclusi. Circa due anni, dunque, per poter godere del nuovo lungolago.

Sarà invece la Valagussa Cave & Calcestruzzi di Merate a occuparsi della bonifica dell’area: la società risulta aggiudicataria del bando ad hoc dal valore complessivo di 12.417,85 euro.

Le fasi del progetto

L’intervento sarà realizzato in più fasi in segmenti autonomi e con collaudi progressivi per generare meno disagi possibili sulla passeggiata. Si partirà dal tratto centrale dell’attuale lungolago, di fronte a piazza Cermenati, per poi spostarsi verso nord in Lungolario Cesare Battisti, Piazza Stoppani, Lungolario Cadorna, Lungolario 4 Novembre e Lungolario Piave zona Caviate, per poi riqualificare l’area di Riva Martiri delle Foibe e del Monumento ai Caduti. Infine, l’ottava fase, prevede la sistemazione di alcuni tratti sul lato a monte della strada.

Le tempistiche effettive arriveranno con il progetto esecutivo, i lavori dovranno comunque concludersi entro la scadenza prevista, ovvero marzo 2026.